테크브리프 현장 행사, 주요 기술진 참석 제네시스 야심작 ‘GV60 마그마’ 지향점 기술 실무진들 “퍼포먼스·럭셔리 공존” 해석 264㎞/h에서도 ‘제네시스다운’ 정숙성 유지

[르카스텔레(프랑스)=김성우 기자] “고성능과 럭셔리의 공존… 마그마는 제네시스의 새로운 ‘알터 에고’(Alter Ego)다.”

제네시스 브랜드(이하 제네시스)가 21일(현지시간) 프랑스 폴 리카르 서킷에서 진행한 ‘테크 브리프’ 행사에서 ‘또 다른 정체성’인 고성능의 출범을 선언했다.

현장에는 제네시스의 첫 번째 고성능 양산차 GV60 마그마의 출시에 맞춰, 만프레드 하러 현대자동차그룹 차량개발 담당 부사장과 총괄 책임개발자인 박광수 제네시스프로젝트2팀 책임연구원, 김귀철 제네시스 샤시시험팀 파트장, 강태준·전강욱·이부영 책임연구원, 김동규·윤강호 연구원 등이 참석했다.

하러 부사장은 “처음 회사에 합류했을 때부터 제네시스가 여정을 완성하기 위해 마지막으로 채워야 할 영역은 ‘고성능’(High Performance)이라고 생각해 왔다”며 “GV60 마그마는 단순한 퍼포먼스를 넘어 정제된 럭셔리와 기술적 완성도라는 두 축이 결합된 모델”이라고 강조했다. 박광수 책임연구원도 “개발 초기부터 ‘제네시스다운 고성능이란 무엇인가’를 고민했고, 편안함과 퍼포먼스가 공존하는 새로운 그랜드 투어러의 기준을 만들고자 했다”고 덧붙였다.

동석한 기술진들은 마그마의 ‘제네시스다운 고성능’을 주제로 각자 맡은 기술을 소개했다.

동력 성능을 총괄한 강태준 책임연구원은 “GV60 마그마는 정지 상태에서 3.4초 만에 시속 100㎞, 10.9초 만에 시속 200㎞까지 도달하는 제네시스 역사상 가장 강력한 출력의 모델”이라며 “가속 성능은 제네시스가 추구하는 궁극의 퍼포먼스 방향성을 보여주는 수치”라고 설명했다.

‘주행 감성’을 담당한 전강욱 책임연구원은 “한계 영역에서의 균형감이나 코너링 시 차량이 ‘밀리거나 튀지 않는’ 예측 가능한 움직임을 구현하려고 힘썼다”며 “서스펜션 구조를 아예 새롭게 설계해 차체 기울기 기준점을 대폭 낮췄고, 그 결과 타이어 수직하중은 10% 이상 증가했고 코너를 버티는 힘도 18% 개선됐다”고 밝혔다.

김귀철 제네시스 샤시시험팀 파트장은 마그마의 ‘핸들링 기술’을 핵심 고성능 요소로 꼽았다. 그는 “고성능 AWD 전기차임에도 별도 세팅 없이 드리프트까지 구현할 수 있는 ‘드리프트 모드’를 넣어 퍼포먼스 성격을 분명히 했다”며 “차량은 급격한 선회에서도 운전자가 의도한 라인 그대로 달려간다”고 설명했다.

소음·진동을 담당한 이부영 책임연구원은 “GV60 마그마는 풍동 실험실에서 과도한 횡풍 조건까지 재현하며 씰링·차음 유리·흡차음재를 새로 설계했다”며 “264㎞/h에서도 ‘제네시스다운 정숙성’을 확보했다”고 말했다.

주행 몰입감·감성 성능 역시 고성능의 중요한 축이다. 마그마 전용 주행 모드와 사운드를 통해 감성 퍼포먼스를 강화했다. 마그마는 전기차이지만 9000rpm까지 치솟는 고회전 엔진의 실감 나는 가상 사운드를 구현해, 운전자가 고성능 내연기관 차량을 모는 듯한 몰입감을 준다.

기술진의 설명을 종합하면, GV60 마그마는 출력·코너링·제어·정숙성·감성까지 모든 영역에서 제네시스가 해석한 ‘고성능의 정체성’을 구현한 모델로 요약된다.