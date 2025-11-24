지난해 하반기 대비 13만8546 줄어

[헤럴드경제=손미정 기자] 올 상반기 인터넷멀티미디어방송(IPTV), 종합유선방송(SO), 위성방송 등 유료방송 가입자는 약 3623만으로 조사됐다. 이로써 유료방송 가입자 수는 2024년 상반기 첫 감소 이후 하락세를 이어갔다.

24일 방송미디어통신위원회(이하 방미통위)는 ‘2025년도 상반기 유료방송 가입자 수와 시장점유율’을 발표하고, 올해 상반기 유료방송 가입자 수가 지난해 하반기 대비 13만8546 줄어든 3622만6100이라고 밝혔다.

방미통위에 따르면 최근 3년간 인터넷멀티미디어방송(IPTV) 가입자 수는 꾸준히 증가한 반면, 종합유선방송(SO)과 위성방송은 지속 감소했다.

올 상반기 기준 인터넷멀티미디어방송(IPTV) 가입자 수는 2141만4521(59.11%), 종합유선방송(SO) 1209만1056(33.38%), 위성방송 272만523(7.51%)으로 나타났다.

사업자별 가입자 수는 ▷KT 902만8900(24.92%) ▷SK 브로드밴드(IPTV) 676만8835(18.68%) ▷LGU+ 561만6786(15.50%) ▷LG헬로비전 343만5058(9.48%) ▷SK 브로드밴드(SO) 278만5114 (7.69%) 순으로 집계됐다.

유료방송 가입자 수는 한국정보통신진흥협회(KAIT)가 인터넷멀티미디어방송(IPTV), 종합유선방송(SO), 위성방송 사업자별 실무 조사를 진행하고, 방송미디어통신위원회가 민간위원으로 구성한 전문심의회에서 심의, 의결한다.