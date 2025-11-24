리얼미터 11월 3주차 정례 조사 결과 “순방중 MOU 체결 등 경제 외교 성과 부각” 정당지지도 민주 47.5% 국민의힘 34.8%

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 55.9%를 기록했다는 여론조사 결과가 24일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 17일부터 21일까지 전국 18세 이상 유권자 2523명을 대상으로 이 대통령의 국정수행 지지도를 조사한 결과(11월 3주차 정례 조사) 긍정 평가가 55.9%(매우 잘함 46.4%, 잘하는 편 9.5%)로 나타났다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±2.0%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 부정 평가(매우 잘못함 31.9%, 잘못하는 편 8.6%)는 40.5%로 집계됐다.

이 대통령 지지율은 10월 4주차 51.2%를 기록한 후 10월 5주차 53.0%, 11월 1주차 56.7%로 상승세를 기록하다가 직전 조사(11월 2주차)에서 54.5%를 기록하며 상승세가 꺾였다. 하지만 이번 조사에서 1.4%p 오른 수치를 기록하며 일주일 만에 반등한 것으로 조사됐다.

리얼미터는 “국정수행 긍정평가는 1주 만에 50% 중반대를 회복하며 반등했다”며 “일간에서는 주 후반 다소 하락했다”고 밝혔다. 이어 “대통령의 중동·아프리카 순방 중 150조원 규모 MOU 체결 등 경제 외교 성과가 부각되며 주 중반까지 상승세를 이끌었다”며 “하지만 주 후반 코스피 3900선 붕괴와 원·달러 환율 급등 등 국내 경제 불안 요인으로 지지율이 다소 하락하며 조정을 받는 양상을 보였다”고 분석했다.

이 대통령 국정수행 평가를 권역별로 보면 대구·경북에서 직전 조사 때 36.9%보다 7.5%p 상승한 44.4%를 기록한 것으로 나타났다. 광주·전라에선 3.4%p 상승해 79.2%를 나타냈고, 부산·울산·경남에선 1.3%p 오른 53.1%를 기록했다. 반면 서울에선 1.1%p 하락한 48.8%로 집계됐다.

정당 지지도 조사(11월 3주차)에선 더불어민주당 47.5%, 국민의힘 34.8%로 각각 조사됐다. 직전 조사(11월 2주차)에서 민주당은 46.7%, 국민의힘은 34.2%였다. 정당 지지도 조사는 지난 20~21일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 진행됐다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p)

리얼미터는 “더불어민주당은 이재명 대통령의 중동 순방 외교 성과와 경제회복 기대감이 당에도 이익으로 작용해 전반적 상승을 견인한 것으로 보인다“며 ”호남·30대 등 핵심 지지층과 중도층에서 상당 폭 결집했다“고 분석했다.

또 “국민의힘은 ‘대장동 사건’ 항소포기 규탄, 예산 포퓰리즘 비판 등 이재명 정부에 대한 견제 공세가 60세 이상 고령층과 보수층에서 결집 효과를 내며 반등의 기반이 된 것으로 보인다”며 “다만 중도층과 대구·경북 지역에서의 이탈로 상승폭이 다소 제한되며 전통 지지층 방어에 머무르는 모습을 보였다”고 분석했다.

민주당과 국민의힘에 이어 개혁신당 3.8%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.1%로 각각 조사됐다. 기타 정당은 1.8%, 무당(無黨)층은 8.0%로 조사됐다.

이 대통령 국정수행 지지도 조사와 정당 지지도 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식을 통해 이뤄졌다. 이 대통령 국정수행 지지도 조사의 응답률은 4.8%, 정당 지지도 조사의 응답률은 3.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.