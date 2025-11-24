“현재까진 생산적”…트럼프안 수정 가능성 주목 우크라측 “주요 우선순위 다수 반영”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국과 우크라이나, 유럽 대표단이 23일(현지시간) 스위스 제네바에 모여 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 제안한 28개 항목의 평화구상안 세부 논의에 들어갔다.

미 당국자는 이날 로이터통신에 마코 루비오 국무장관과 스티브 위트코프 중동특사가 우크라이나와 평화 계획을 논의하기 위해 제네바에 도착했다고 밝히며 “양측 간 다양한 형식의 회담이 하루 종일 진행될 예정”이라고 말했다.

이 당국자는 “제네바 회담을 앞두고 우크라이나 측과 긍정적이고 건설적인 대화를 진행했다”며 “우리는 상당한 추진력을 갖고 협상에 임하고 있다”고 전했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 엑스(X·옛 트위터) 글에서 “현재 전쟁 종식을 위한 단계별 작업을 진행할 팀들이 스위스에서 회의 중”이라며 “외교적 노력이 재개되고 건설적 대화가 가능해진 점은 긍정적”이라고 말했다. 젤렌스키 대통령은 이날 논의에서 “반드시 성과가 있기를 바란다”며 “우리 모두에게 긍정적인 결과가 필요하다”고 기대했다.

기존 평화안, 돈바스 양보·90만명→60만명 축소…우크라, 수정 가능성에 기대감

트럼프 대통령이 내놓은 평화 구상안 초안에는 우크라이나가 동부 돈바스(도네츠크 및 루한스크) 지역 전체를 러시아에 양보하고, 우크라이나군을 60만명 규모로 축소한다는 등의 내용이 담겼다. 현재 우크라이나의 병력은 90만명 정도다.

또 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입은 금지하되, 나토와 유사하게 미국과 유럽의 ‘집단방위’ 방식의 안전 보장 장치를 둔다는 내용이 포함됐다.

이에 대해 우크라이나와 유럽은 러시아 측 입장이 대거 반영된 안이라며 반발하고 있다. 미국 내에서도 불만이 제기되자 트럼프 대통령은 전날 기자들에게 해당 초안이 “내 최종 제안은 아니다”라며 협상 과정에서 수정될 여지가 있다는 뜻을 내비쳤다.

우크라이나 측은 협상 중반 자신들의 요구사항이 평화구상안에 반영될 수 있다는 기대감을 내비쳤다.

젤렌스키 대통령은 추가 엑스 글에서 협상 중간보고를 받았다며 “현재 미국 측 제안에는 우크라이나의 관점에 기반하고 국가 이익에 핵심적인 여러 요소가 포함될 수 있다는 공감대가 형성되고 있다”고 적었다.

우크라이나 대표단을 이끈 루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기도 페이스북에 올린 글에서 “현재 제안된 내용은 아직 최종 확정 단계는 아니지만 우크라이나의 주요 우선순위들을 다수 반영하고 있다”며 “미국 측 파트너들이 우리의 우려사항을 이해하기 위해 긴밀히 협력해 이 중요한 단계에 도달할 수 있게 해 준 점에 감사드리며, 오늘 더 큰 진전을 이루길 기대한다”고 덧붙였다.

미 당국자도 로이터에 지금까지의 회담이 “생산적이었으며 일부 분야에서는 결론에 가까운 진전도 있었다”고 전했다.

유럽 대표단, 수정안 제시…돈바스 반환 거부·우크라 병력 유지 등 담겨

유럽 대표단도 이날 미국 측에 자체 수정안을 제시했다고 로이터와 가디언이 전했다.

로이터가 입수한 문서에 따르면 유럽은 우크라이나 군대를 ‘평시 기준’ 80만명으로 유지할 것을 제안했다. 이는 미국의 초안에 담긴 60만명 상한선보다 큰 규모다. 미국 안에 포함된 우크라이나의 돈바스 지역 역시 반환을 거부하고 “영토 교환 협상은 현재 접촉선을 기준으로 시작할 것”이라고 명시했다.

나토는 평시 우크라이나에 군대를 영구 주둔하지 않되 폴란드에 나토 전투기를 배치하자고 제안했다. 아울러 우크라이나가 나토에 가입하지 않는 대신 나토 집단방위와 동등한 미국의 안보 보장을 요구했다.

유럽은 동결된 러시아 자산 활용에 대한 미국 측 제안에도 반대 입장을 표했다. 유럽은 현재 동결된 러시아 자산을 러시아가 전쟁 배상을 완료할 때까지 묶어두고 그 자산을 우크라이나 재건 비용으로 활용한다고 제안했다. 미국의 안은 동결된 러시아 자산 가운데 1천억 달러를 우크라이나 재건·투자사업에 쓰고 수익의 50％를 미국이 가져가는 것이다.