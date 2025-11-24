지역서점 18곳 참여… 순환열차버스 기반 책방 탐방 프로그램 운영 스탬프 투어·SNS 이벤트·북토크 진행 등 다양한 이벤트 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 오는 11월 25일부터 12월 10일까지 지역서점 18곳과 함께하는 ‘마포순환열차버스 책방여행’ 행사를 개최한다.

이번 행사는 마포순환열차버스를 타고 구민들이 다양한 개성의 동네책방을 방문하며 책 문화를 더욱 가까이에서 즐길 수 있도록 기획됐다.

특히 그림책 서점, 큐레이션 책방, 독립출판물 전문점 등 작은 서점들이 집중된 마포의 지역적 특성을 반영해, 마포순환열차버스 5개 정거장에서 도보 10분 이내에 닿을 수 있는 서점들을 하나의 ‘책방 여행 코스’로 구성했다.

아울러 구는 구민들이 책방여행을 보다 재미있고 적극적으로 즐길 수 있도록 스탬프 투어, SNS 독서지원 이벤트, 구청장과 함께하는 책 이야기 등 총 3가지 참여형 프로그램도 함께 마련했다.

먼저, 책방여행의 핵심 프로그램인 ‘스탬프 투어’는 마포순환열차버스를 타고 각 정거장에 내려 마음에 드는 책방을 방문해 스탬프를 모으는 방식으로 진행된다.

지역서점 18곳 중 1곳 이상에서 스탬프를 찍으면 참여가 인정되며, 스탬프 2개 이상을 모으면 메시지백과 버튼 배지 4종, 1개 이상 모으면 메시지백이 제공된다.

기념품은 마포출판문화진흥센터 플랫폼P에서 수령할 수 있다.

두 번째로, SNS를 연계한 ‘독서지원 이벤트’도 진행된다. 참여자는 자신이 읽고 있는 책 사진과 함께 ‘마포순환열차버스 책방여행’에 대한 기대 메시지를 작성해 SNS에 업로드하면 참여서점에서 사용할 수 있는 5,000원 상당의 독서지원권을 받을 수 있다.

참여 방법은 마포구청 계정을 팔로우한 뒤, 게시글에 마포출판문화진흥센터 플랫폼P 계정을 태그하고, 필수 해시태그(#북스버스 #마포순환열차버스책방여행)를 함께 게시하면 된다.

독서지원권은 서점별 선착순 50매씩 지급되며, 2025년 12월 11일부터 2026년 1월 31일까지 사용할 수 있다.

세 번째로, 행사 첫날인 11월 25일 오후 2시에는 독립서점 ‘오케이어 맨션’에서 ‘구청장과 함께하는 책 이야기’ 프로그램이 열린다.

지역서점 관계자, 플랫폼P 입주사, 지역 출판인 등 책을 사랑하는 시민 30여 명이 참석해 책을 통한 마포의 문화 비전과 지역 출판 생태계의 발전 방향에 대해 자유롭게 의견을 나누는 시간으로 마련됐다.

박강수 마포구청장은 “마포에는 취향을 기반으로 한 개성 있는 작은 서점들이 살아 숨 쉬고, 저자와 출판인이 모여드는 풍부한 책 생태계가 형성되어 있다”며 “마포순환열차버스가 골목을 이어주고 책방여행이 그 길을 이야기로 채우면서, 동네 서점이 한층 더 사랑받는 공간이 되기를 바란다”고 말했다.