2026년도 예산안은 올해 5774억 원 대비 0.6% 증액한 5813억 원 편성… 구민 생활 전반 아우르는 핵심사업 집중 시행 정문헌 구청장 “종로의 도시 환경 개선, 교육의 힘과 문화의 자긍심 높이는 데 주력” 강조

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 20일 시정연설을 통해 2026년도에는 구민 생활 안정과 재정 건전성 확보에 중점을 두고 도시 기반시설 확충과 재정비 사업에 집중할 것임을 선언했다.

이날 정문헌 구청장은 “녹록지 않은 재정 여건과 사회 전반의 변화가 계속되고 있지만 종로의 도시 환경 개선과 교육의 힘, 문화의 자긍심을 키우는 데 매진하겠다”고 강조했다.

구는 2026년도 예산안과 관련해서는 2025년도 5774억 원 대비 0.6% 증액한 5813억 원을 편성하고 구민 체감형 정책과 지속 가능한 도시 발전을 추진할 것임을 피력했다.

특히, 도시재정비부터 주거환경 개선, 교육 강화, 문화·관광 활성화, 복지·건강 강화, 안전·스마트 행정 등 구민 생활 전반을 아우르는 핵심사업을 집중적으로 시행할 계획이다.

구민 삶과 직결된 정책은 더욱 강화한다. 도시 환경 분야에서는 30개 구역, 1만9479세대 규모의 도시재정비를 신속히 추진하고 노후 저층 주거지의 환경 개선을 위해 신영동·옥인동에 공영주차장 등 도시기반시설을 확충한다.

보육·교육 분야에서는 청운별빛어린이집 건립과 키즈카페 등 놀이 공간 조성, 과학영재육성 프로젝트 확대로 아이와 부모가 만족할 수 있는 환경을 만든다.

문화·관광 분야에서는 김창열 화가의 집 개관, 종로 아트버스 운행, 한양도성 창의문 복원사업으로 예술·역사·자연이 공존하는 공간을 마련한다.

복지·건강 분야에서는 통합돌봄서비스 체계 구축, 대상별 맞춤형 복지 확대, 여가 프로그램을 운영해 구민 건강과 삶의 질을 높인다.

안전과 스마트 행정 분야에서는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 확충, 보행 환경 개선, 스마트 제설 시스템, 하천 안전관리 강화, 인공지능(AI) 기반 서비스 등을 통해 구민 안전과 행정 효율성을 높인다.

종로구는 구민 의견을 정책에 반영하고 정부·서울시와 협력해 올 한해 다양한 성과를 거뒀다. 대표적으로 교통비 지원, 삼청동·창신동·옥인동 공영주차장 준공, 대학로 ‘차 없는 거리’ 행사, 광화문스퀘어 개장을 통해 도시 환경과 지역 상권이 함께 성장한 점을 들 수 있다. 국무총리상 등 6관왕을 차지한 전국 최초 ‘종로 비상벨’도 재난 대응의 모범사례로 평가받았다.

정문헌 구청장은 “2026년에도 구민 삶과 직결된 정책을 흔들림 없이 추진하며 세대와 세대를 잇는 따뜻하고 모두가 머물고 싶은 종로, 구민 모두가 행복한 종로를 만들겠다”고 힘주어 전했다.