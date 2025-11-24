오언석 구청장, 2026년도 예산안 편성 내용‧구정 운영 방향 제시 어려운 재정 여건 속에서도 흔들림 없는 건전 재정 기조 유지...복지, 지역경제, 도시 인프라, 미래 투자 중심 구정 운영 방향 설명

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오언석 도봉구청장이 지난 11월 17일 제348회 도봉구의회 정례회에서 2026년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 통해 내년도 예산안 편성 내용과 구정 운영 방향을 설명했다.

서울 도봉구(구청장 오언석)는 2026년도 예산안으로 총 8932억 원을 편성했다. 전년 대비 약 3.57% 증가했지만 최근 10년 중 가장 낮은 증가율이다.

국내외 경기 둔화와 부동산 시장 불확실성이 커지는 상황에서 미래 세대에게 부담을 남기지 않는 건전 재정을 핵심 기조로 삼은 것이다.

오 구청장은 “내년도 예산안 편성을 위해 가장 먼저 축제와 행사성 사업, 유사하고 중복된 사업, 저성과 사업 등을 원점에서 재검토해 과감하게 축소‧폐지했다”고 밝혔다.

이어 “전 부서가 깊게 고민하고, 치열하게 조율해 편성한 예산안으로 ▲약자 복지 확충 ▲지역경제 활력 확산 ▲안전하고 매력적인 도시 인프라 조성 ▲미래를 준비하는 전략적 투자 등 네 가지 분야를 중심으로 구정을 운영할 계획”이라고 전했다.

▮복지 예산 전체 63% 편성…‘도봉형 약자 복지’ 강화

구는 내년도 예산 중 5593억 원(63%)을 복지에 집중한다. 오 구청장은 “경제가 어려울수록 더 큰 어려움을 겪는 사회적 약자에게 도봉다운 복지를 촘촘하게 제공할 것”이라고 말했다.

특히 도봉구만의 차별화된 복지 지원에 대해서는 강조해 말했다. 오 구청장은 “도봉형 약자와의 동행, ‘오! 사방복지 100개 사업’의 추진체계를 강화하고, 도봉형 교사 대 아동비율 개선사업도 계속해 나갈 것”이라고 설명했다. 또 “저출산 위기 극복과 아이 키우기 좋은 도시 조성을 위해 아이사랑 안심보험의 보장 범위를 확대하고 어린이집에는 안전시설과 위생시설 개선비, 선생님들의 복지 후생비까지 패키지로 지원할 것”이라고 전했다.

청소년, 어르신에 대한 지원도 빼놓지 않고 설명했다. 오 구청장은 “지역 청소년을 위해 구립 청소년 시설의 운영 지원과 학교시설 환경개선 지원도 계속하며, 어르신들의 활기찬 노후를 위해 문화센터를 비롯한 복지시설에 대한 운영지원도 이어 나갈 것”이라고 밝혔다.

이번 예산안을 살펴보면 애국열사와 유공자에 대한 지원이 확대됐다. 구는 나라에 헌신한 애국열사와 유공자를 위해 2025년 보훈 예우수당 인상에 이어, 올해 보훈 배우자 수당을 신설했다. 국가보훈대상자 및 보훈단체 지원 예산은 총 37억 원으로 편성됐다.

▮지역경제 활력 투자…청년·소상공인 지원 확대

구는 내년도 예산에 ▲도봉사랑 모바일 상품권 11억 원 ▲전통시장 활성화 6억 원 ▲창업보육센터 운영 2억 원 ▲중소기업·소상공인·양말산업 활성화 2억 원 등을 배정했다.

이는 소비 촉진, 자영업 경쟁력 강화, 산업 기반 육성을 결합한 생산형 경제 정책을 추진하고자 하는 구의 전략으로 풀이된다.

청년 지원 예산은 ‘도시 미래 투자’라는 관점에서 접근했다. 자기계발비·각종 시험 응시료 지원 등 기초 지원뿐 아니라, 도봉구 대표 문화산업 플랫폼 오픈창동(OPCD)을 중심으로 3차원(3D) 영상·음악·공연 등 청년 창작 인재 육성에 투자한다. 오 구청장은 “청년들이 도봉에서 머물고, 도전하고, 성장할 수 있는 도시”를 목표로 내세웠다.

▮생활‧문화 인프라 혁신…도시 경쟁력 강화

구는 구민 체감형 인프라 혁신을 하나의 도시발전의 축으로 설정했다. 오 구청장은 “구민이 체감할 수 있는 안전하고 매력적인 도시 인프라를 만들겠다.”라고 밝혔다. 이어 “지능형 CCTV를 고도화하고 통합관제센터를 운영해, 점점 다양해지는 사건사고를 선제적으로 예방해 나가며, 신속한 대응체계를 강화할 계획”이라고 전했다.

동시에 도봉산 일대를 복합 관광지로 만드는 구상안에 대해서도 구의 계획을 말했다. 오 구청장은 “도봉산의 혼잡 유발부지를 관광타운으로 조성하고, 도봉동 화학부대 주둔지 부지를 도봉 스포츠파크로탈바꿈시켜, 도봉산 일대를 복합관광거점으로 조성할 예정이다. 아울러 도봉동 한옥마을 조성 사업도 계속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

▮미래도시 전략 투자…주거·교통 대전환

끝으로 미래를 준비하는 전략적 투자에 대해서도 힘주어 말했다. 오 구청장은“현재 도봉구 내에서 활발히 추진되고 있는 90여 곳의 주거정비사업이 규제 완화를 넘어, 사업성을 확보하고, 실질적인 정비단계로 이어질 수 있도록 사업 추진 단계별, 정확한 정보를 제공하고구민과 소통하며, 맞춤형 지원을 이어가겠다”고 말했다.

교통 인프라 구축에는 “11월 24일 착공식이 열리는우이방학 경전철 연장사업, 기본설계가 진행 중인 창동역 복합환승센터 건립 사업, 방학역사 개량 사업, 그리고 창동민자역사 사업까지 계획된 공정에 맞춰 차질 없이 진행되도록 구 행정력을 집중할 방침”이라고 설명했다.

오 구청장은 연설을 마치며 “소중한 세금이 한 푼도 낭비되지 않도록 최선을 다하겠다”며 “구민의 삶 속에서 답을 찾는 행정을 멈추지 않겠다”고 말했다.

이번 구의 2026년도 예산안은 단순한 비용 계획이 아니라, 민생 보호와 미래 경쟁력까지 담아낸 도시 전략이라는 점에서 주목된다.