[헤럴드경제=문영규 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “‘마운트를 취할 수 있는’ 옷을 고르는데 몇 시간을 소비했다”며 실언을 해 논란이 일고 있다.

다카이치 총리는 지난 21일 지난 21일 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국으로 향하는 도중에 엑스(X·옛 트위터)에 출국 하루 전 옷을 고르는 것을 고민했다는 글을 올렸다.

그는 참정당 소속 안도 히로시 의원이 지난 14일 참의원 예산위원회에서 “가능한 한 일본 최고의 원단으로 최고의 장인이 만든 옷을 입고 세계 각국 정상들과 회담에 임해달라. 싸구려 옷으로는 얕보일 수 있다”는 당부가 떠올랐기 때문이라고 설명했다.

그러면서 “안도 의원의 지적이 일리가 있는 것 같아서 ‘싸구려로 보이지 않는 옷’, ‘얕보이지 않는 옷’을 선택하는 데 몇시간을 소비했다”며 “결국 익숙한 재킷과 원피스로 짐을 쌌지만 외교 교섭에서 마운트를 취할 수 있는 옷을 무리를 해서라도 사야할지도 모르겠다”고 글을 마쳤다.

그런데 ‘마운트를 취할 수 있는“이라는 표현이 논란을 불렀다.

일본에서는 ‘마운트를 취한다’는 상대보다 자신이 우위에 있음을 보여주려는 것을 뜻한다. 마운트는 영어 ‘마운팅’(mounting, 동물이 다른 동물 등 위에 올라타는 행동)에서 유래한 외래어다.

야당인 공산당 고이케 아키라 의원은 “현직 총리가 ‘외교 협상에서 마운트를 취한다’는 식의 글을 국제회의를 향하는 비행기 안에서…너무나도 경솔하고 몰지각하지 않은가”라는 글을 엑스에 올렸다.

다른 야당인 입헌민주당 요네야마 류이치 의원도 자신의 엑스를 통해 “생각은 자유지만 그것을 공공연하게 밝히면 상대방에게 ‘지금 마운트를 취하려고 하는 구나’하고 생각하게 한다”며 “그 전에 대체 무엇을 입으면 마운트를 취할 수 있을까 싶기도 하다”고 비판했다.