“글로벌 책임 강국으로서 위상 강화” “미국, G20 불참…G20 필요성 부정하는 것 아냐”

[헤럴드경제(요하네스버그)=서영상 기자] 이재명 대통령은 주요20개국(G20) 참석차 남아프리카공화국을 방문하고 있는 가운데 대통령실은 이번 이 대통령의 G20 정상회의 참석에 대해 “글로벌 책임 강국으로서 위상을 강화했다”면서 “국익 중심 실용 외교의 지평을 아프리카 등 글로벌 사우스로 확대”고 전했다.

오현주 국가안보실 3차장은 23일 남아공 요하네스버그에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 G20 정상회의 참석 주요 성과에 대해 이같이 밝혔다.

오 차장은 “이 대통령은 UN에서 주도적으로 제시한 글로벌 AI 기본사회와 포용성장의 비전을 G20으로 확산시켰다”면서 “WTO의 중요성을 강조하면서 다자무역체제 복원 필요성을 강조했다”고 전했다.

이어 “아프리카에서 개최되는 첫 G20 정상회의인 점을 감안해 우리나라의 아프리카와의 연대와 협력 의지를 밝혔다”면서 “먼저 ‘아프리카 협력 프레임워크’ 등 G20의 아프리카 협력과 지원 노력에 동참할 의지를 피력했다”고 밝혔다.

또한 개도국 성장 촉진을 위해 부채 문제, 개발 협력 효과성 제고 등을 선도하겠다는 의지도 피력했다는 점도 전했다.

특히 “2028년 G20 의장직을 대한민국이 수임했다”며 2028년에 대한민국에서 G20이 개최되는 것을 알리고 이를 “국격을 제고한 것”이라고 강조했다.

그는 “전날 채택된 ‘G20 남아프리카공화국 정상선언’ 말미에 내년 미국, 2027년 영국, 2028년 대한민국이 의장직을 수임한다는 점이 명시됐다”며 “이로써 이 대통령은 임기 내 유엔 안전보장이사회, APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의에 이어 ‘국제 협력의 최상위 포럼’으로 불리는 G20 의장직도 맡게 됐다”고 설명했다.

이어 “특히 2028년은 G20 출범 20주년이 되는 해로, 복합적인 국제 현안에 대한 협력 강화를 도모하는 데 우리나라가 선도적 역할을 할 수 있으리라 기대된다”고 내다봤다.

다만 이번 G20 정상선언문이 회의 첫날에 채택된 것이 이번 회의에 불참한 미국을 견제하는 것 아니냐는 질문에 대해서는 보통 G20의 선언문은 회의 말미에 채택되는 것이 관례라는 것을 인정하면서도 “아마도 선언문의 주요 내용들이 사실 전날 이미 타결됐다”고 했다.

그러면서 “ G20의 셰르파 회의(정상회의 사전 실무담당 회의)에서 선언문 자체의 내용은 모두 다 타결됐기 때문에 그것을 빨리 공식화하고자 하는 의장국의 의도가 있지 않았나 생각한다”고 했다.

또 이 대통령이 이번 정상회의에서 언급한 다자무역 강화 및 기후대응 국제협력에 대해 미국 정부가 부정적으로 바라볼 수 있다는 점 등을 두고 우려가 제기된다는 질문도 이어졌다.

이에 오 차장은 “미국 역시 내년 G20 의장국을 맡기로 돼 있다. (선언문의) 문안 협상에도 참여했다”고 답했다.

그러면서 “이번에 미국이 G20에 불참한 것은 꼭 G20의 필요성을 부정하는 것은 아니라고 생각한다”며 “G20은 국제경제 및 기후변화 등 다양한 현안이 논의되는 장이다. 앞으로도 이런 주요 현안들은 계속 다뤄질 것”이라고 말했다.