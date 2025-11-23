담양 메타세쿼이아길, 가을 풍경 ‘장관’
담양 메타세쿼이아길, 가을 풍경 ‘장관’
담양 메타세쿼이아길, 가을 풍경 ‘장관’
담양 메타세쿼이아길, 가을 풍경 ‘장관’
담양 메타세쿼이아길, 가을 풍경 ‘장관’
담양 메타세쿼이아길, 가을 풍경 ‘장관’

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군 메타세쿼이아 가로수길이 가을 풍경의 절정을 보여주고 있다. 고요한 물 위에 반사된 숲의 색감까지 더해져 담양 특유의 늦가을 정취를 느끼려는 이들의 발걸음이 이어지고 있다.


sij@heraldcorp.com