담양 메타세쿼이아길, 가을 풍경 ‘장관’

입력 2025-11-23 14:24:04
[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군 메타세쿼이아 가로수길이 가을 풍경의 절정을 보여주고 있다. 고요한 물 위에 반사된 숲의 색감까지 더해져 담양 특유의 늦가을 정취를 느끼려는 이들의 발걸음이 이어지고 있다.
[헤럴드경제=민상식 기자] 강원 양양군의 7급 공무원이 환경미화원들을 상대로 지속적인 괴롭힘을 행사해왔다는 의혹이 불거져 국민적 공분을 산 가운데 양양군이 “엄정 징계 절차를 진행하겠다”는 입장을 냈다. 양양군은 23일 보도자료를 내고 “소속 직원 간 직장 내 괴롭힘 사건으로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐 드린 점에 대해 깊이 송구스럽게 생각한다”고 밝혔다
[헤럴드경제=김광우 기자] “이게 다 우리가 쓴 물티슈라고?” 손에 이물질이 묻었을 때, 심지어 옷이나 물건이 더러워졌을 때도 찾게 되는 ‘물티슈’. 그야말로 현대인에게는 없어서는 안 될 ‘필수 아이템’이다. 하지만 물티슈에는 치명적인 단점이 있다. 바로 썩지 않는다는 것. 이름과 다르게 종이가 아닌 ‘플라스틱’이 대부분 성분을 차지하기 때문이다. 실제 적절한 곳에 버려지지 않은 물티슈의 부작용은 상상을 뛰어넘는다. 특히 변기에 버려진 물티슈는 기름과 엉겨 붙으며 거대한 크기의 폐기물 덩어리로 변하기도 한다. 폐기물 덩어리는 단순히 하수도를 막는 것을 넘어, 우리가 사용하는 물을 오염시킨다. 미세 플라스틱으로 잘게 분해돼, 신체 건강에 악영향을 준다. 이에 국가 차원에서 물티슈를 ‘판매 금지’ 조치한 곳이 나타났다. 바로 영국. 심지어 국민 90% 이상도 물티슈 판매 금지 조치에 ‘찬성’ 의사를 밝혔다. 하지만 우리나라에서는 되레 물티슈 사용량이 증가하는 추세다. 하루빨리 생산 및
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “시청률 부진 나영석, 결국 넷플릭스로?” 스타 PD 나영석이 넷플릭스에서 처음으로 예능 프로그램을 선보인다. 넷플릭스는 오는 25일 나영석 PD 새 예능 ‘케냐 간 세끼’를 독점 공개한다고 16일 밝혔다. ‘케냐 간 세끼’는 개그맨 이수근, 가수 은지원, 규현이 아프리카 케냐에서 티격태격하면서 여행하는 모습을 담은 버라이어티 예능이다. CJ ENM tvN 예능을 주로 제작했던 나영석 PD가 넷플릭스 오리지널 예능을 내놨다는 점이 눈길을 끈다. CJ ENM이 공을 들인 간판 PD가 최대 경쟁 상대인 넷플릭스와 손을 잡으면서 위기감은 더 커지고 있다. 넷플릭스는 나영석 PD의 프로그램을 올해 기대작으로 꼽았다. 과거 나영석 PD가 연출한 1박 2일은 평균 시청률이 30%에 달했다. 최근에는 나영석 PD의 예능도 1~2%대다. ‘나나민박 with 세븐틴’은 시청률 0%를 기록했다. 나영석 PD의 예능이 0%대 시청률을 찍은 것은 처음이다. 나영석 PD ‘뿅뿅
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고