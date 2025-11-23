한국관광공사, 무속·해녀 등 15선 선정

외국인 개별여행객 손쉽게 접근할 상품

“홀로 어둠을 밝히랴” 케데헌 첫 부분 노래에 따라 세상을 정화시키는 칼춤을 추는 최초의 헌터
[헤럴드경제=함영훈 기자] 최근 ‘케이팝데몬헌터스’, ‘파묘’ 등으로 관심이 높아진 한국의 오컬트와 무속문화를 체험해 보는 이색 도보 투어 ‘[K-무비] 신당동 고스트 투어’(트래블레이블)가 출범한다.

개별적으로 방한한 외국인 관광객들이 손쉽게 접근할수 있도록 짠 국내 단기 패키지이다.

공공부분이 민간과 협력해 만드는 이 패키지는 광희문(시구문)의 유래부터 영화 속 소품의 의미까지 한국의 독특한 문화를 이해할 수 있어 서구권 관광객들에게 익숙한 ‘고스트 투어’를 한국적으로 재해석했다는 평을 받고 있다.

한국관광공사(사장직무대행 서영충)는 외국인 개별관광객이 즐길 수 있는 ‘2025 개별관광객 타깃 K-컬처 특화 상품 공모‘를 통해 15개의 여행상품을 최종 선정하고, 이를 운영하는 14개사와 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

지난 10월 22일부터 11월 6일까지 진행된 공모에는 ▷라이프스타일(뷰티, 패션) ▷미디어콘텐츠(K-팝, 영화, 웹툰) ▷예술(건축, 미술, 문학) ▷교육(한국어, 갭이어) ▷ESG(친환경·채식, 사회공헌) ▷자유테마 등 6개 분야에 총 118개 상품(62개사)이 접수됐으며 최종 고스트투어 등 15개 상품(14개사)이 선정됐다.

‘[K-푸드) 부산 흰여울 마을과 어촌체험’(㈜초록배낭)는 다시마장아찌 만들기, 해녀촌 해산물 시식 등 부산의 역사와 현지 라이프스타일을 깊이 있게 경험할 수 있도록 구성해 높은 점수를 받았다.

K-팝 댄스 클래스
이 외에도 ▷[역사] 아픈 역사를 품은 철원 DMZ 투어 ▷[K-무비] K-무비 로드투어 - 케이팝 데몬 헌터스, ▷[K-팝] K-Pop 댄스 체험, ▷[K-푸드] 셰프와 함께 하는 강화도 푸드 도슨트 투어 ▷[K-푸드] 교촌치킨 체험 ▷[K-로컬] 제주의 정신을 입다-해녀복 체험과 K-컬처 다이브 ▷[국악] 한복 & 가야금 원데이 체험 ▷[K-로컬] 전주 한옥마을과 마이산 탑사 당일투어등 다양한 상품이 이름을 올렸다.

이밖에, ▷[K-뷰티] 웰니스 관광 속에 펼쳐지는 K-뷰티 투어, ▷[K-뷰티] 한옥에서 만나는 K-뷰티 힐링, ▷[국악] 국악과 함께하는 웰니스 감성여행, ▷[공예] 북촌헤리티지 투어와 단청공예 체험, ▷[역사] 600년의 타임머신 탑승체험–무장애여행이 포함됐다.

관광공사는 향후 1년간 선정된 상품들을 대상으로 다양한 지원을 펼칠 예정이다. 주한외국인과 함께 상품 모니터링 및 개선 의견을 제공하고, 상품별 매력을 담은 홍보 콘텐츠를 제작해 한국관광통합플랫폼 ‘VISITKOREA’, 공사 해외지사 소셜미디어 등에 소개한다. 또한, 공사의 온라인 캠페인과 해외에서 열리는 한국관광 로드쇼 및 박람회 등에서도 해당상품을 적극 홍보할 계획이다.

2024년 외래관광객조사에 따르면 지난해 한국을 찾은 방한객의 88.3%가 개별여행객인 것으로 나타났다. 이들은 자유일정 중 단기투어상품을 이용하는 경향을 보였다.

특히 미국, 호주, 독일 등 구미대양주 관광객의 단기투어상품 이용률은 최대 24.2%로 전체 평균 9.5%보다 월등히 높다. 관광공사는 구미대양주 개별관광객의 한국 문화체험 수요 등을 반영하여 K-컬처가 접목된 여행상품을 발굴하고자 이번 공모를 진행했다.

한국관광공사, K-컬처 특화 상품 운영사 업무 협약식
한국관광공사 김종훈 국제관광본부장 직무대리는 “최근 한국인의 일상을 직접 체험하고자 하는 외국인 관광객의 니즈를 반영한 여행상품이 많아졌다“라며, ”공사는 여행상품 운영사와 함께 한국관광 체험의 매력을 높여나갈 수 있도록 노력할 것“이라고 밝혔다.


