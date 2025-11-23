[헤럴드경제(요하네스버그)=서영상 기자] 이재명 대통령과 함께 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국을 방문한 중인 부인 김혜경 여사는 22일(현지시간) 남아공 요리사들에게 된장찌개 끓이는 법을 알려주며 한국의 장(醬)류 문화를 소개했다.

김 여사는 이날 주남아공 한국문화원에서 열린 ‘햇살 아래 익어가는 한식의 맛과 지혜’ 행사에 참석했다. 배향순 요리 강사와 현지 요리사 10명, 한국 문화를 배우는 학생 16명이 참가했다.

김 여사는 문화원의 장독대를 둘러보고 된장, 간장, 쌈장, 고추장 등 다양한 장을 맛보며 발효 장이 지닌 풍미와 철학을 공유했다.

한편, ‘장 담그기 문화’는 2024년 유네스코 인류무형문화유산에 등재돼 밥·김치와 더불어 한국 음식의 정체성을 결정하는 핵심 요소로 평가받고 있다.

김 여사는 “된장과 간장, 고추장은 단순한 양념이 아닌 한식의 핵심으로 오랜 시간의 정성과 기다림 끝에 완성된다”며 “한국의 전통 장맛이 오랜 세월을 거쳐 깊어지듯 우리 두 나라의 우정도 깊고 풍성한 열매의 결실을 보길 바란다”고 말했다.

이후 김 여사는 배 강사와 함께 현지 요리사들에게 된장찌개 끓이는 방법을 시연했으며, 완성된 찌개를 시식하며 한국 식문화에 관해 대화했다.

김 여사는 요리사들에게 “장 담그기 문화처럼 김치(담그기)도 유네스코 유산으로 등재됐다”고 말한 뒤 “김치는 찢어서 먹으면 더 맛있다. 면역력 강화에도 좋다고 한다”며 직접 김치를 찢어 나눠주기도 했다.

행사 이후 문화원 학생들의 아리랑과 부채춤, 케이팝 문화 공연이 이어졌다.

김 여사는 학생들에게 “(공연을 보게 돼서) 영광”이라며 “데뷔하셔야 할 것 같다”고 격려했다.