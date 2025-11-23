수출액 작년 동기 대비 13% 늘어

[헤럴드경제=신주희 기자] ‘검은 반도체’라고 불리는 한국산 김이 K-푸드 열풍을 타고 수출 실적 최대를 달성했다.

올해 한국의 김 수출 실적이 역대 처음으로 10억 달러를 넘었다고 해양수산부가 23일 밝혔다.

올해 김 수출 금액은 지난 20일 기준 10억1500만달러(약 1조5000억원)로 지난해 같은 기간보다 13.2% 증가해 역대 최고치를 기록했다.

이는 우리나라 김의 품질 경쟁력이 높아짐과 동시에 전 세계적 수요도 함께 증가한 결과라고 해수부는 분석했다.

최근 몇 년간 김 소비가 급증한 북미와 유럽을 비롯한 주요 해외시장의 판매 증가가 김 수출 실적을 견인했다.

미국 시장 김 수출액은 지난 20일까지 2억2000만달러로 작년 동기보다 15.3% 증가했다. 미국에서는 래퍼 카디비(Cardi B)가 고추참치에 비빈 밥을 김에 싸먹는 영상이 화제가 되면서 인기를 끌었다.

일본 시장 수출액은 2억1천만달러로 13.8% 늘었다.

중국 수출액은 36.6% 급증한 1억달러를 기록했다. 태국(8800만달러)과 러시아(8500만달러)도 상위 5위에 들었다.

연간 김 수출액은 지난 2023년 7억9300만달러에서 지난해 9억9700만달러로 10억달러에 못 미쳤으나 올해 들어선 10억달러 고지를 일찌감치 넘어섰다.

해수부는 김 수출을 늘리기 위해 양식장 신규 면허를 2천700 ㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡) 확대했으며 가공설비를 현대화하고 해외 판로를 개척하는 데 힘썼다.

또 국제 인증 취득 지원 등 김 산업 전반에 대한 정책적 지원을 강화했으며 한류 연계 마케팅을 확대해 수요를 끌어내는 데 주력했다.

전재수 해수부 장관은 “올해 우리나라 김 수출 실적 10억달러 돌파는 해수부의 정책적 지원에 민간 기업의 혁신 역량을 더해 함께 이뤄낸 결과”라면서 “앞으로도 해수부는 김 산업을 지원하고 김을 비롯한 수산물의 국제 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

해수부는 김 제품의 국제 규격화를 추진하고 있다.

최근 이탈리아에서 열린 국제식품규격위원회(CODEX·코덱스) 총회에서 김 제품의 세계 규격화를 위한 신규 작업 개시 승인이 이뤄졌다.

김의 품질과 위생, 표시, 시험법 등에 대한 국제 기준이 마련되면 김 수출 확대에 도움이 될 것으로 해수부는 기대하고 있다.