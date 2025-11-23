[헤럴드경제=민상식 기자] 제주 한라산에서 중국인으로 추정되는 아이가 용변을 보는 모습이 포착돼 논란이 일고 있다.

한라산국립공원 홈페이지 ‘제안합니다’ 게시판에는 지난달 중순께 ‘한라산에서 변 싸고 고성방가 중국인들 어떻게 안 되나요?’라는 제목의 글이 올라왔다.

글 작성자 A 씨는 “지난 9월 30일 한라산 성판악 코스로 등반했는데, 하산하는 길에 충격적인 장면을 목격했다”며 사진을 공개했다.

A씨는 “백록담에서 진달래밭 대피소 중간에 산책로 옆에서 6~7살 정도 된 아이를 안고 있는 여자를 봤다”며 “뭐하나 싶어서 봤더니 화단에 대변이(있었다)”고 했다.

그는 “바지를 다 벗기고 대변을 누이고 있는 거였다”면서 “엉덩이만 닦고 대변은 그대로 두고 갔다”고 회상했다.

그는 “아이가 대변을 볼 때 그냥 지나치려다 사진을 찍어뒀다”며 2장의 사진을 함께 올렸다.

사진에는 등산로 나무계단에서 대변을 보려는 한 아이와 그 옆에 보호자로 보이는 여성이 휴지를 들고 있는 모습이 담겼다.

A씨는 “중국인들한테는 민폐 행동 시 처벌 받을 수 있다는 걸 엄격하게 알려주는 게 반드시 필요하다고 본다”면서 “지침서를 나눠주던가, 인적사항을 상세히 기재하게 하고 위반하지 않겠다는 각서를 받던가”라고 제안했다.

한라산국립공원관리소는 A 씨의 제안과 관련해 “탐방로마다 안전 수칙, 규범 관련 중국어 안내판을 제작해 부착하고, 순찰을 강화해 목격 즉시 계도와 법적 조치를 취하겠다”고 밝혔다.

최근 외국인 관광객의 무질서 행위가 잇따라 포착되고 있다. 지난달 중국인 여아가 천연기념물로 지정된 제주 용머리해안에서 대변을 봤다는 목격담이 올라왔다.

지난달 10일엔 중국인 관광객이 서울 경복궁 돌담 아래에서 대변을 본 사실이 드러나 국민적 공분이 일었다.