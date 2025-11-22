중부지방 대체로 흐려…수도권 등 일부 빗방울

[헤럴드경제=손미정 기자] 일요일인 23일에는 서울의 낮 기온이 16도까지, 부산은 18도까지 오르는 등 포근한 날씨를 보이겠다.

최저기온은 -1∼9도, 최고기온은 14∼18도로 예보돼 평년보다 다소 높겠다. 전국 내륙지역에서 낮과 밤의 기온차는 15도 안팎으로 크겠다.

중부지방은 대체로 흐리고 남부지방과 제주도에는 가끔 구름이 많겠다. 수도권과 강원 내륙지역에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 흩날리는 곳이 있겠다.

당분간 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠으니 화재 예방에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.

미세먼지는 전 권역에서 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상되나, 인천·경기 북부는 국외 미세먼지 유입으로 밤에 일시적으로 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.