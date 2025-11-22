[헤럴드경제=문영규 기자] 더불어민주당 정청래 대표 측이 이른바 1인1표제 당헌·당규 개정이 졸속으로 강행 추진되고 있다는 이언주 최고위원의 비판에 대해 22일 공개 반박했다.

박수현 수석대변인은 22일 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 “이번 당헌·당규 개정이 일부 당 지도부의 의견만으로 추진됐다는 것은 사실과 다르다”며 “이는 지난 8·2 전당대회를 관통한 화두이자 당원의 합의였고, 당 대표의 공약”이라고 주장했다.

앞서 이언주 최고위원은 ‘상당수 최고위원이 당헌·당규 개정에 우려를 표했고, 몇몇 최고위원이 불참한 가운데 안건이 의결됐다’고 지적한 바 있다.

박 대변인은 이에 대해 “사실과 다른 인식”이라고 일축했다.

그는 “이 최고위원과 한준호 최고위원, 황명선 최고위원이 대의원 제도와 전략 지역 보완 대책 마련을 제안하시면서 ‘숙의의 시간이 필요하다’는 의견을 주셨다”며 “정 대표는 그 의견들을 경청하고 ‘대의원 역할 재정립’ 태스크포스(TF) 구성을 지시했다”고 설명했다.

또한 “한 최고위원이 ‘반대’ 의견을 남기고 이석했고, 이 최고위원은 의결에 참여하지 않았지만 정 대표가 ‘반대’로 기록하는 게 맞겠다고 정리해 의결했기 때문에 결과적으로는 찬성 7 대 반대 2로 의결된 것”이라고 강조했다.

정 대표는 지난 17일 당원 주권 시대를 열겠다면서 1인1표제 개정을 공식화하고 전 당원을 대상으로 여론조사를 실시했다. 정 대표는 이 조사에서 ‘1인 1표제’ 관련 안건에 86.8%가 찬성하자 “거스를 수 없는 대세”라고 평가하기도 했다.

이 최고위원은 전날 최고위가 대의원과 당원 간 투표 가치 비율을 1대 1로 동일하게 하기 위한 당헌·당규 개정을 추진키로 의결하자 “과반에 가까운 상당수 최고위원이 우려를 표하고 숙의를 원했음에도 강행, 졸속 혹은 즉흥적으로 추진된 부분에 대해 유감”이라며 재고를 요청했다.

이 최고위원은 여론조사가 투표권자의 16.8%밖에 참여하지 않았다면서 “‘압도적 찬성’이라며 개정안을 밀어붙이는 것은 어불성설”이라고 비판하기도 했다.

민주당은 24일 당무위, 28일 중앙위를 각각 열어 이번 당헌·당규 개정안을 의결할 예정인 것으로 전해졌다.