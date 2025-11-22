[헤럴드경제=문영규 기자] 미국 프로야구(MLB) LA다저스 김혜성 선수가 최근 공항 인터뷰에서 보인 태도와 부친의 빚 논란에 대해 사과했다.

김혜성은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램을 통해 “먼저 지난 11월6일 공항에서의 제 미숙한 언행과, 이후 인터뷰에서 보인 태도로 인해 실망하셨을 모든 분들께 고개 숙여 사과드린다”며 “당시 행동은 어떤 말로도 변명할 수 없으며, 계속해서 후회하고 반성하고 있다”고 했다.

그는 “무엇보다 현장에 계셨던 김선생님, 취재를 위해 자리에 계셨던 기자분들, 그리고 이 장면을 지켜보신 모든 분들께 다시 한 번 사과드린다”고 거듭 전했다.

‘김선생’은 김혜성의 부친에게 16년 전 빚을 갚으라며 김혜성의 프로 데뷔 이후 경기장 등을 찾아다니며 부친의 채무 변제를 요구하는 1인 시위를 벌여왔다.

김선생은 지난 6일 김혜성이 인천국제공항 입국장을 통해 귀국하는 자리에도 채무 변제 요구 현수막을 들고 나타났다.

김혜성은 인터뷰를 잠시 중단하고, 손가락으로 김선생을 가리키며 “저분 좀 막아주시면 제가 열심히(인터뷰) 하겠다”고 말했고 보안요원들이 김선생을 제지한 뒤에야 인터뷰를 재개했다.

언론 등을 통해 이같은 상황이 전해지자 태도에 문제를 제기하는 등 논란이 일었다.

김혜성은 이에 대해 “공항에서 시위를 하셨던 분은 제가 고등학생이던 시절부터 학교에 찾아오셨고, 2018년부터는 경기장과 공항 등에서 피켓과 현수막을 들고 오랜 기간 시위를 이어오셨다”고 설명했다.

그는 “2019년 인천 문학야구장에서 그분을 처음 직접 뵈었을 때, ‘제가 빚을 갚아드리겠다’고 말씀드리기도 했다”며 “ 하지만 그분께서는 ‘선수에게 돈을 받으려는 것이 아니라, 아버지에게 상황을 알리기 위해 그러는 것’이라고 하시며 저의 제안을 받아들이지 않으셨고, 이후에도 공개적인 시위를 이어오셨다”고 했다.

그러면서 “동료 선수들과 야구장에 찾아오시는 팬들께도 저 때문에 큰 폐가 될까 싶어 항상 죄송한 마음이었다”고 했다.

김혜성은 “그동안 가족이라는 책임감으로, 계약금과 월급을 포함해 금전적으로 아들로서 할 수 있는 최선을 다해왔었다”며 “아버지의 채무로 인해 피해를 입으신 분께 조금이라도 도움이 되었으면 하는 마음이었다”고 했다.

그는 “1년 만에 귀국하는 자리에서 좋은 모습으로 인사드렸어야 했는데, 그 순간 저는 감정을 제대로 추스르지 못한 채, 해서는 안될 언행을 하고 말았다”며 “변명의 여지가 없으며, 깊이 반성하고 있다. 이번 일을 계기로 더 나은 사람이 되도록 하겠다”고 덧붙였다.

‘고척 김선생’ 결국 5000만원 돌려받는다

김선생은 전날 SBS ‘궁금한 이야기Y’를 통해 김혜성의 부친과 직접 만나 ‘다음 달 20일까지 잔여금 5000만원을 갚겠다’는 약속을 받은 것으로 전해졌다.

김혜성의 부친은 전날 방송에서 “1억2000만원을 A씨에게 줘야 한다는 건 알고 있었지만 부도가 나서 빚이 30억원이라 쉽게 해결하지 못했다”며 “현재까지 9000만원 정도 돌려줬다”고 설명했다.

그러면서 “혜성이가 프로 데뷔 때 계약금으로 1억3500만원인가 받았다. 그 돈 전액을 빚 갚는 데 쓰라고 줬다”며 “다른 사람들에게도 빚이 있으니까 사업을 해서 갚아야겠다는 생각으로 (A씨에게 돈을 주지 않고) 가게를 차리는 비용으로 썼다”고도 했다.

김혜성 선수의 부친은 지난 8월 개인 파산 절차를 밟았다. 김선생은 “억울하지만 너무 지루한 싸움이라 끝내고 싶었다”며 “5000만원만 받고 끝내기로 했다. 사실 1인 시위를 하면서도 김혜성을 보면 항상 미안하다”고 전했다.

차상진 변호사는 이와 관련 “특별한 합의가 없으면 비용, 이자, 원금 순서대로 충당하게 돼 있다. 이에 따르면 전체 이자는 2억9000만원, 원금은 1억2000만원 정도 돼서 4억1000만원 정도를 갚아야 한다”고 설명했다.