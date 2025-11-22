[헤럴드경제-문영규 기자] 고(故) 김영삼(YS) 전 대통령 차남 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 YS 서거 10주기 추모식에 여당 측 인사가 참석하지 않았다면서 비판했다.

김현철 이사장은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “김영삼 대통령 서거 10주기에 이재명 대통령은 비서실장을 보내 추모사를 대독했는데 민주당은 개미새끼 한 마리도 보이지 않는다”고 했다.

그러면서 “이런 짓거리를 하니 당신들이 개딸과 김어준 아바타라고 하는 것”이라고 맹비난했다.

김 이사장은 “제 눈에 있는 들보는 안보이니 곧 망할 각 아니겠나”라며 “다음 지선에서 많은 기대가 된다”고 했다.

앞서 YS의 손자인 김인규 서울시 정무1비서관도 “YS의 유훈인 통합과 화합의 정신을 짓밟고 (추모식을) 정쟁의 대상으로 삼아 유감”이라며 “여야가 한자리에 모이길 기대했는데 오히려 새로운 독재 시대의 서막을 연 선언적 자리가 된 것 아닌가 안타깝게 생각한다”고 말하기도 했다.

YS 서거 10주기 추모식은 전날인 21일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열렸다. 대통령실은 강훈식 비서실장, 우상호 정무수석이 참석했다. 정부 측은 윤호중 행정안전부 장관과 권오을 국가보훈부 장관 등이 자리했다.

주호영 국회 부의장과 장동혁 국민의힘 대표, 천하람 개혁신당 원내대표 등도 참석했고, 민주당은 지도부 참석 대신 정청래 대표 명의 조화를 보냈다.

한편 이날 김 전 대통령 서거 10주기 추모식이 고향 경남 거제에서도 엄수됐다.

추모식에는 변광용 거제시장과 서일준 국회의원 등 200여 명이 참석했다. 김현철 이사장은 영상으로 참석자에게 인사했다.

추모식이 열린 김영삼대통령기록전시관에서는 이날부터 내년 3월까지 ‘대도무문(大道無門): 김영삼의 길’이란 주제로, 김 전 대통령 삶과 정신을 돌아볼 수 있는 특별전이 열린다.