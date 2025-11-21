[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진과 백종원 더본코리아 대표가 공동 투자해 설립한 농업회사법인이 원산지표시법 위반 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

국립농산물품질관리원 충남지원은 지난 9월 농업회사법인 백술도가 법인과 관계자 등을 농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률 위반 혐의로 송치했다고 21일 밝혔다.

문제가 된 제품은 백술도가가 판매하고, 지니스램프가 제조한 주류 ‘IGIN 하이볼토닉’이다. 해당 제품 일부는 외국산 농축액을 사용하고 있었지만, 온라인 판매 페이지에는 원산지가 일괄 국산으로 표기된 것으로 확인됐다.

다만 제품 라벨 원산지 표기에는 문제가 없었고, 판매 사이트에서 국산으로 표시한 것이 문제가 됐다.

판매업체인 백술도가와 제조업체인 지니스램프는 진과 백종원 대표가 공동 투자해 설립한 회사다.

지난 9월 온라인 커뮤니티에서 “외국산 사용 제품을 국산으로 표기했다”는 의혹이 제기되자 일부 누리꾼들이 이를 고발했다.

당시 업체 측은 “온라인에서만 실수로 잘못 표기된 것”이라며 즉시 수정 조치를 했다고 설명했다.