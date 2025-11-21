“외환시장 혁신, 자본시장 신뢰회복 핵심 과제”

[헤럴드경제=양영경 기자] 내년 하반기 시행을 목표로 추진되는 외환시장 24시간 개장과 역외 원화 결제 시스템(가칭) 구축을 위한 태스크포스(TF)가 본격적으로 출범했다.

기획재정부는 21일 서울 은행연합회관에서 이형일 1차관 주재로 ‘외환시장 인프라 혁신 추진 TF’ 출범 회의를 열었다고 밝혔다.

이번 회의에는 기재부와 한국은행 등 외환 당국을 비롯해 7개 국내은행과 6개 외국계 은행 지점이 참여했다.

이 차관은 “과거 외환위기 트라우마로 인해 우리 외환 정책이 역외 시장에서 비거주자 간 원화 거래를 사실상 금지해 왔으나 과거의 폐쇄적 시장구조가 그간 빠르게 성장한 우리 경제와 무역 규모에 더 이상 어울리지 않게 됐다”고 말했다.

그러면서 “외환시장 혁신은 시장 안정성을 넘어 세계 시장에서 우리 자본시장 신뢰 회복을 가속하기 위한 핵심 과제”라고 강조했다.

금융기관들은 원화 영업 강점을 바탕으로 새로운 사업 확장의 기회가 될 수 있는 만큼 필요한 모든 지원을 아끼지 않겠다고 답했다.

외환당국은 TF 운영을 통해 실무적 준비를 차질 없이 진행하고 금융기관의 내부 전산시스템과 조직·인력, 업무 프로세스를 정비해 새로운 외환시장 시스템이 원활히 정착하도록 추진할 계획이다.