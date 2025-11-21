털보네액상공장은 지난 8일 신사옥 준공식을 성황리에 개최했다.

이날 행사는 회사의 성장을 함께 이끌어 온 주요 거래처 및 관계자들을 초청해 감사의 뜻을 전했다. 털보네액상공장 신사옥 준공식에서 황일영 대표는 기념사를 통해 이같이 밝혔다.

황일영 대표는 연설에서 “지속가능한 성장과 품질 중심의 제조 체계를 구축해 고객 만족도를 극대화하겠다”고 말했다.

황일영 대표는 연단에 올라 그동안의 성과를 회고하며, 신사옥 건립이 갖는 의미를 설명했다. 특히 급변하는 시장 환경 속에서도 변함없는 신뢰를 보내준 파트너사들에게 깊은 감사를 표하며, 향후 ‘혁신적인 제품 개발’과 ‘동반 성장’을 핵심 경영 가치로 삼겠다고 강조했다.

이날 참석한 한 거래처 관계자는 “대표님의 연설을 통해 회사의 확고한 비전과 성장 가능성을 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “최신 설비를 갖춘 신사옥에서 만들어갈 시너지가 기대된다”고 소감을 전했다.

한편, 행사 후 참석자들은 신공장 주요 시설을 둘러보며 향후 공급 안정성과 생산 경쟁력을 높게 평가했다.