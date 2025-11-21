전국 각지에서 40여 개 로컬브랜드 참여... 로컬 브랜드 전시·판매, 인사이트 강연, 버스킹 공연 등으로 구성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 22일 정릉천 복합문화공간에서 세종·경북·전남 등 전국 각지에서 40여 개 로컬브랜드가 한자리에 모이는‘1960, 청량로드 로컬페어’를 개최한다.

이번 행사는 서울과 수도권을 잇는 청량리를 중심으로 전국 로컬브랜드와 지역 상권이 함께 로컬 생태계를 구축, 지역 소상공인과 청년 창업자의 역량 강화를 지원하기 위해 마련됐다.

특히 청량리 전통시장·약령시 등 지역 자원을 기반으로 로컬브랜드를 육성하고, 전통시장과 청년창업을 연계하는 새로운 지역 상권 모델을 구축하는 데 목적이 있다.

행사 주요 프로그램은 전국 로컬 브랜드 전시·판매, 로컬 인사이트 강연, 청량 마켓데이, 버스킹 공연, 로컬브랜드 네트워킹 등으로 구성된다.

이필형 동대문구청장은 “이번 로컬페어를 시작으로 청량리는 전통시장을 기반으로 전국 로컬을 연결하는 새로운 플랫폼으로 성장하게 될 것”이라며 “지역 상인과 청년 창업자가 함께 경쟁력을 키우고 도전할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

동대문구는 이번 로컬페어를 계기로 청량리 일대가 ‘전통과 혁신이 공존하는 로컬브랜드 중심지’로 도약할 수 있도록, 참여 브랜드 간 지속 가능한 협업 구조를 만들고 후속 상생 모델을 체계적으로 마련해 나갈 계획이다.