[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시는 2026년도 본예산을 총 1조 6640억원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 21일 밝혔다.

이는 올해 본예산보다 582억 원(3.63%) 증가한 수치다.

일반회계는 1조 5100억 원으로 470억원 늘었으며 특별회계는 1540억원으로 112억원 증가했다.

안동시는 이번 예산안을 산불 피해 복구, 지역경제 활력 회복, 미래 신산업 투자 등 안동 재도약을 위한 골든타임을 놓치지 않는 데 중점을 두고 편성했다고 설명했다.

재정안정화기금을 적극 활용해 산불피해 항구복구 사업은 물론, 바이오․백신 산업 기반 확충, 정원도시 조성 등 미래 성장동력 확보 사업도 균형 있게 반영했다.

따라서 산불 피해 지역 지원에는 임하면 추목․중마지구 마을 단위 복구재생사업 64억원, 산불 피해 복구조림 70억원 등이 투입된다.

또 저출생 대응을 위해 영유아 보육료 158억원, 아동수당 90억원, 아이돌봄 지원 65억원, 지방소멸대응기금 72억원을 반영했다.

특히 보육교사 대 아동비율 축소(1세까지 확대) 사업비 28억원을 신규 반영해 보육 환경 개선에 속도를 낼 계획이다.

그 외 K-U시티 프로젝트 108억원, 안동 공공형 지식산업센터 68억원, 안동사랑상품권 할인 보전금 100억원, 소상공인 특례보증 출연 및 이차보전금 34억원, 문화도시 조성 80억원, 제64회 경북도민체전 개최 72억원, 금소지방정원 30억원 도 포함됐다.

권기창 안동시장은 “재정을 마중물 삼아 위기를 기회로 전환하고 지역의 회복과 성장을 이끌어내기 위한 예산 편성에 중점을 뒀다”며 “민생 안정과 지역 활력 회복을 최우선 가치로 삼아 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다”고 말했다.