[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 성평등가족부가 주최하고 한국청소년상담복지개발원이 주관한 ‘2025년 학교밖청소년지원센터 종합평가’ 에서 시 ‘학교밖청소년지원센터’가 전국 16개 시도 평가점수 1위로 우수기관에 선정돼 성평등가족부 장관 표창을 받았다고 밝혔다.

성평등가족부는 ‘학교 밖 청소년 지원에 관한 법률’ 제 12조의 2에 근거해 올해 처음으로 전국 220개 학교밖청소년지원센터를 대상으로 종합평가를 했다.

이번 평가에서 우수기관으로 16개 시도평가에서는 유일하게 시 학교밖청소년지원센터가, 204개 시·군·구 평가에서는 사하구학교밖청소년지원센터 등 14곳이 선정됐다. 시상식은 지난 20일 제주 서귀포시 휘닉스 아일랜드에서 열린 ‘2025년 학교밖청소년지원사업 보고대회’에서 진행됐다.

시, 구·군 학교밖청소년지원센터는 학교 밖 청소년의 학업 복귀와 사회 진출을 도와 이들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 돕는 청소년 복지기관으로 현재 전국 222곳이 운영 중이다.