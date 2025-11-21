AI·Web3 확장성 더해 결제 표준 구축

[헤럴드경제=유동현 기자] 다날은 AI·블록체인 기술 기업 블록웨이브랩스(BlockWaveLabs·BWL)에 전략 투자를 단행하고 기술 협력을 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 투자는 계열사인 다날투자파트너스를 통해 이뤄졌다. 다날은 BWL의 2대 주주 지위를 확보하며 연내 출시될 SaaS(Stablecoin-as-a-Service) 플랫폼의 고도화 속도를 제고할 계획이다.

현재 다날의 SaaS 플랫폼은 발행, 유통, 결제, 정산 등 스테이블코인 관련 전 과정을 통합 지원한다. 여기에 BWL과 함께 AI 기반 보안성, Web3 호환성, 온체인 실시간 처리 환경을 강화한다.

다날 관계자는 “이번 전략 투자가 높은 완성도를 자랑하는 SaaS 플랫폼의 빠른 대중화 및 글로벌 경쟁력 강화에 힘을 실어줄 것”이라며 “국내외 기업들이 보다 쉽고 안정적으로 스테이블코인 기술을 도입할 수 있는 독보적인 결제 환경을 제공함으로써 시장 흐름을 주도해 나가겠다”고 했다.