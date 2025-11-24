주식회사 엘앰(이하 ‘LM’)이 연말을 맞아 카니발 하이리무진의 즉시 출고 시스템과 함께 연말 특별 프로모션을 본격적으로 전개하고 있다. 하이브리드 모델의 출고 지연이 길어지는 가운데, LM은 사전 제작 방식을 통해 고객 대기 기간을 단축시키고 실수요 중심의 선택을 유도하고 있다.

카니발 하이리무진은 단순한 미니밴을 넘어, 프리미엄 의전용 및 패밀리 차량으로서 확고한 위치를 차지하고 있다. 전면 파티션, 매립형 전동 테이블, 32인치 스마트 모니터 등 고급 사양이 기본 구성으로 탑재되며, 이동 중 회의·식사·미디어 감상 등 다양한 활동이 가능한 공간으로 완성된다. 특히 프라이버시 보호가 중요한 기업 임원, 연예인, 해외 VIP 고객층 사이에서 높은 선호도를 보이고 있다.

좌석 구성은 4인승 VIP 모델부터 6인, 7인, 9인까지 폭넓게 제공된다. 특히 9인승 모델은 고속도로 버스전용차로를 이용할 수 있고, 사업자 등록 시 부가세 환급 및 비용처리 혜택까지 누릴 수 있어 법인 고객에게도 실용적인 선택지로 주목받고 있다. 가족 단위 고객들에게는 넓은 실내와 세심한 수납구조, 각 좌석별 독립 기능 등이 장점으로 작용하고 있다.

LM의 리무진 인테리어 설계는 단순히 고급소재를 사용하는 데 그치지 않는다. 천장 무드등, 요트플로어·대리석플로어 등 다양한 바닥재 선택, 고객 취향에 맞춘 시트 가죽 및 트리밍 컬러 조합 등으로 ‘세상에 단 하나뿐인 나만의 리무진’을 완성할 수 있다. 여기에 서랍형 수납공간, 암레스트 조명, 앰비언트 무드 조명까지 더해져 감성 품질까지 완성도를 높였다.

특히 실내 공간에서의 감성적 몰입을 중요시하는 최근 트렌드를 반영해, LM은 명품 브랜드 감성을 반영한 컬러 매칭과 간접 조명 설계, 소음 차단 기능 강화 등으로 사용자 중심 설계를 실현하고 있다. 이로 인해 카니발 하이리무진은 패밀리카이자 프라이빗 오피스, 라운지로도 손색없는 실용성과 품격을 모두 갖춘 모델로 자리잡았다.

LM은 최근 ‘찾아가는 방문 상담 서비스’를 시작하며 전시장 방문이 어려운 고객을 위한 맞춤형 안내도 제공하고 있다. 전문 상담사가 고객 요청에 따라 차량 상담 및 인테리어 옵션 설명, 계약 절차까지 현장에서 진행할 수 있도록 지원하고 있어, 바쁜 일정으로 직접 방문이 어려운 고객들에게 특히 반응이 좋다.

또한 연말 수요에 맞춰 2025년 마지막 특별 프로모션도 진행 중이다. 26년형 카니발 하이리무진을 대상으로 최대 600만 원 상당의 할인 혜택이 적용되며, 업계 최저 수준 금리를 보장하는 할부 프로그램도 함께 운영 중이다. 리스·장기렌트 이용 고객을 위한 금융 설계도 가능해 다양한 구매 방식에 대응하고 있다.

자세한 프로모션 정보 및 대상 차량, 방문 상담 예약은 LM 공식 홈페이지 또는 전화 상담을 통해 확인할 수 있다.