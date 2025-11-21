일반 정비와 판금 및 도장 시설 통합 연면적 3603㎡, 총 19개 워크베이 갖춰 7층에 고전압 차량 전용 정비 구역 신설

[헤럴드경제=서재근 기자] 페라리 공식 수입 및 판매사 FMK가 국내 고객들에게 최상의 서비스와 일관된 브랜드 경험을 제공하기 위해, 기존 성수 서비스센터를 확장 이전하고 공식 오픈했다고 21일 밝혔다.

신규 서비스센터는 연면적 3603㎡ 규모로, 총 19개의 워크베이를 갖춰 기존 대비 서비스 수용 능력을 획기적으로 향상시켰다. 특히, 1층은 고객 편의를 위한 라운지와 리셉션으로 구성됐으며, 지상 3층부터 6층까지는 일반 정비뿐만 아니라 알루미늄 차체 수리, 판금 및 도장 시설까지 모두 통합되어 있다.

아울러 전동화 시대를 대비한 최첨단 시설도 확보했다. 7층 전체는 고전압(HV) 차량 전용 정비 구역과 트레이닝 룸으로 구성되었다. 이는 SF90 스트라달레/스파이더, 296 GTB/GTS 등 PHEV 모델의 전문적인 유지보수는 물론, 향후 출시될 순수 전기차까지 완벽하게 지원하기 위한 전략적 투자다.

FMK는 확장 이전을 기념하고 하이브리드 차량 오너들의 만족도를 높이기 위해 11월 20일 신규 서비스센터 7층에서 페라리 PHEV(플러그인하이브리드) 카 케어 토크 고객 행사를 진행했다. 이 행사에는 페라리 PHEV 고객 약 40명이 초청되어 ‘PHEV 차량의 올바른 관리 방법과 다양한 기능’을 주제로 한 세션에 참여하고, 이후 새로운 서비스센터 투어를 통해 최신 시설을 체험했다.

김광철 FMK 대표는 “이번 성수 서비스센터 확장 이전은 단순히 시설 규모를 넓힌 것을 넘어, 페라리의 공식 파트너로서 최상의 고객 서비스를 제공하고 미래 서비스 표준을 정립하려는 FMK의 확고한 의지를 상징한다”며 “최첨단 고전압 정비 시설과 향상된 서비스 역량을 통해 국내 페라리 고객에게 가장 높은 수준의 브랜드 경험을 지속해서 제공하고, 성수 서비스센터가 고객 커뮤니티의 거점이 되도록 노력할 것”이라고 말했다.