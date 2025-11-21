계열사 금융·비금융 서비스 통합 제공 맞춤형 콘텐츠 확대, UI·UX 개선 등

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 시니어 고객을 위한 종합 콘텐츠 웹플랫폼 ‘KB골든라이프’를 새롭게 개편했다고 21일 밝혔다.

국민은행은 기존 ‘KB골든라이프X’를 ‘KB골든라이프’로 새로 단장해 상속·증여·절세·연금·부동산 등 금융 정보와 문화·생활·건강 등 비금융 콘텐츠를 아우르는 종합 시니어 플랫폼으로 강화했다. 홈페이지 내 화상상담 서비스와 ‘KB골든라이프센터’ 예약 기능을 연계하는 등 온오프라인 시니어 케어 서비스를 확대했다.

특히 KB라이프생명의 ‘KB요양돌봄컨설팅’를 비롯한 각 계열사의 시니어 특화 콘텐츠를 통합 제공함으로써 금융 접근성과 이용 편의성을 높였다. 아울러 시니어 고객 맞춤형 금융·비금융 콘텐츠를 확대하고 사용자 환경·경험(UI·UX)을 단순하고 직관적인 메뉴로 개편해 가독성과 접근성을 높였다.

KB금융그룹 전문가의 노하우를 바탕으로 한 금융 칼럼과 빅데이터를 기반으로 한 ‘골든라이프 뉴스레터’를 정기적으로 발행해 시니어 고객에게 실질적인 생활 가이드와 금융 인사이트를 제공할 예정이다.

국민은행 관계자는 “이번 개편으로 금융과 생활의 경계를 넘어 다양한 서비스를 한 번에 이용할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 시니어 고객의 행복한 노후를 위해 차별화된 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 전했다.