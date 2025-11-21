- 아파트 커뮤니티시설 주거생활의 중심기능 담당, 명품 커뮤니티 단지 만족도 높다

- 아산 최초 실내체육관에 실내수영장, 사우나, 스카이라운지, 게스트하우스까지

단지 내 커뮤니티 시설이 주거 생활의 중심 기능을 담당하는 흐름이 뚜렷해지면서 부동산 시장에서 대규모·고급 커뮤니티시설을 갖춘 아파트가 랜드마크로 자리매김하는 추세다. 단지 내부에서 머무는 시간이 늘면서 커뮤니티의 수준이 주거 만족도를 높이는 것으로 풀이된다.

또한 코로나 이후 재택근무와 하이브리드 근무가 정착되고 자녀 돌봄과 여가 활동이 생활권 내부로 재편된 영향도 크다. 수요자 조사에서도 ‘커뮤니티 시설이 다양하게 갖춰진 단지’가 선호 주거 유형의 1순위로 꼽힐 만큼 과거 단순 편의시설 개념이던 커뮤니티 공간이 건강관리, 학습, 취미, 사교, 육아, 휴식 등 다목적 기능을 수행하는 생활 인프라로 확장되고 있다는 의미다.

특히 대단지 아파트의 경우 커뮤니티 규모가 상대적으로 크게 조성되고, 일반적인 단지 내 커뮤니티에서 쉽게 찾아보기 힘든 다양한 커뮤니티가 다채롭게 구성되는 경우가 많은 많다.

이런 분위기 속에 잔여세대 선착순 분양을 실시 중인 ‘아산모종 서한이다음 노블리스’가 다채로운 커뮤니티 시설을 필두로 관심을 모으고 있다. 아산시 모종샛들지구 A1블록에 공급 중인 ‘아산모종 서한이다음 노블리스’는 전용 59, 84, 101, 154㎡ 총 1,079세대 중대형 명품대단지이다.

‘아산모종 서한이다음 노블리스’는 그동안 아산에서 볼 수 없었던 대규모 커뮤니티를 선보이며 블루칩으로 떠오르고 있다. 아산 최초 실내체육관과 25m 4레인 실내수영장, 사우나, 피트니스, 골프연습장, 스크린골프 등이 갖춰져 있으며 작은도서관에서는 교보문고 북큐레이션 서비스도 도입되는데 이를 통해 입주 후 2년간 약 3,000권의 신간 도서부터 스테디셀러까지 엄선된 책이 제공될 예정이다. 그밖에도 스카이라운지, 게스트하우스, 경로당, 어린이집, 다함께돌봄센터 등도 마련된다.

‘아산모종 서한이다음 노블리스’는 지하 2층, 지상 최고 29층 10개 동, 전용 59, 84, 101, 154㎡ 총 1079세대 대단지로 남향 중심의 배치와 채광·통풍을 고려한 설계를 통해 일상의 쾌적성을 높였다. 특히 수경시설, 팽나무숲, 몽키밸리놀이터 등 에버랜드 리조트 GSS팀과의 협업으로 명품 조경 특화를 실현해 입주민에게 더 쾌적한 주거환경을 제공한다.

‘아산모종 서한이다음 노블리스’는 합리적인 분양조건으로도 관심을 받고 있다. 올해 분양을 했음에도 불구하고 동일 생활권 내에 지난 2년 전 분양했던 단지와 비슷한 분양가를 책정했다. 게다가 최근 분양조건을 변경하며 실수요자들의 부담을 한 번 더 낮췄다. 84A 기준 1,000만 원, 101A 기준 1,200만 원이었던 발코니확장 비용을 전타입 무상으로 제공하기로 했으며 여기에 시스템에어컨 3대(거실/안방/침실1), 현관중문, 환기가전(욕실 1·2), 광폭 강마루까지 일부 유상옵션을 무상으로 제공해 분양가 체감 부담이 더 가벼워졌다.

또한 광파오븐렌지, 자녀방 붙박이장(침실1), 안방 욕실 비데, 아일랜드 식탁, 팬트리 시스템가구 등의 품목을 기본적으로 무상제공(타입별 상이)하고, 계절물품을 적재할 수 있는 계절창고를 각 동 지하1층에 일부 설치하여 상품성을 더욱 높였다.

온양온천역, 수도권 경전철 풍기역(예정), KTX천안아산역, 아산시외버스터미널, 온천대로, 이순신대로, 아산현충사IC 등 교통이 편리하고 신리초가 모종로 건너편 실거리 300m 지점(도보 4분)에, 모종중이 남측 600m 지점에 위치해 있고, 온양동신초, 충무초가 반경 1km 이내에, 온양여중·고, 한올중·고도 단지 인근에 있으며, 모종동 학원가를 도보로 이용할 수 있어 교육 환경도 양호하며 롯데마트, 이마트, 롯데시네마, 아산충무병원 등 생활인프라도 편리하게 갖춰져 있다.

‘아산모종 서한이다음 노블리스’ 견본주택은 충남 아산시 풍기동에 위치하며 잔여세대 선착순 분양중이다. 입주 예정일은 2028년 9월이다.