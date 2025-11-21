김포공항 119항공대에 심신안정실 2016년부터 10년간 100개소 설치 지원

[헤럴드경제=박성준 기자] KB손해보험은 지난 20일 서울 강서구 김포공항 내 119특수구조단 119항공대에서 희망브리지 전국재해구호협회와 함께 소방공무원 심신안정실 ‘힐링의 기적 100호’ 개소식을 진행했다고 21일 밝혔다.

이날 개소식에는 구본욱 KB손해보험 사장, 이진호 소방청 기획조정관, 이정희 서울소방재난본부 안전지원과장, 신훈 전국재해구호협회 사무총장 등 관련 기관 주요 인사가 참석해 소방공무원들의 힐링을 도와줄 특별한 공간의 탄생을 축하했다.

힐링의 기적은 대국민 소방공무원 피로회복 프로젝트로, 더욱 높은 수준의 대국민 서비스를 제공할 수 있도록 돕는 KB손보의 대표적인 사회공헌 사업이다. KB손보는 소방청과 협력해 소방공무원들의 마음건강과 체력 회복을 위해 2016년부터 현재까지 10년간 총 100개소의 심신안정실 설치를 지원해 왔다.

이번 개소식이 열린 서울특별시 119특수구조단 119항공대는 대형 산불, 산악 구조 등 고난도 재난 현장에서 활약하는 특수구조대다. KB손보는 이런 소방항공대에 심신안정실을 제공함으로써, 긴급 출동 후 심리적 안정을 되찾고 재충전할 수 있는 환경을 마련했다.

구본욱 KB손보 사장은 “국민의 생명과 안전을 위해 헌신하는 소방공무원 분들의 노고에 깊이 감사드리며, 이번 지원이 몸과 마음의 휴식에 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 꾸준한 나눔 경영을 통해 ‘희망을 함께하는 기업’이 되고자 노력하겠다”고 말했다.

한편, 소방청의 지난해 소방공무원 마음건강 실태조사에 따르면 최근 1년간 외상 사건 노출 평균 횟수는 약 5.8회에 달했다. 일반인은 접하기 힘든 참혹한 현장을 지속해서 경험하는 만큼, 이들에 대한 심리적 지원이 매우 시급한 실정이다.

이에 KB손보는 119안전센터 등에 쾌적하고 편안한 공간으로의 리모델링과 소방공무원들이 언제든 이용할 수 있도록 안마의자, 척추마사지기, 소파, 공기청정기 등을 지원하고 있다.