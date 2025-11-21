[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 아일릿(ILLIT)이 ‘일본 레코드 대상’에서 또 한 번의 성취를 거뒀다. K-팝 걸그룹 최초로 이 시상식에서 신인상에 이어 우수작품상까지 받았다.

21일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 ‘제67회 일본 레코드 대상’에서 ‘아몬드 초콜릿(Almond Chocolate)’으로 ‘우수작품상’을 받았다.

‘우수작품상’은 예술성과 독창성, 대중성을 바탕으로 그해를 대표하는 10곡에 수여되는 상이다. 올해 이 부문에 오른 해외 아티스트 작품은 아일릿이 유일하다. K-팝 그룹의 첫 일본 오리지널 곡이 ‘우수작품상’을 받은 것도 아일릿이 처음이다. ‘우수작품상’으로 뽑힌 10곡은 이 시상식의 대상 후보가 된다.

아일릿은 지난해 데뷔곡 ‘마그네틱(Magnetic)’으로 이 시상식에서 신인상을 받았다. K-팝 걸그룹이 신인상을 받은 건 13년 만이이었다.

지난 2월 일본 영화 ‘얼굴만으로 좋아하지 않습니다’의 주제곡으로 제작된 ‘아몬드 초콜릿’은 공개 5개월 만에 누적 재생수 5000만 회를 넘겨 일본레코드협회로부터 스트리밍 부문 ‘골드’ 인증을 받았다. 올해 발매된 해외 아티스트 곡 가운데 최단 기록이다. 지난 9월엔 일본에서의 첫 번째 싱글 ‘토키 요 토마레(Toki Yo Tomare)’(원제 時よ止まれ)로 정식 데뷔했다.

아일릿은 소속사를 통해 “작년에 이어 올해까지 2년 연속 뜻깊은 상을 받게 되어 정말 기쁘다”라며 “앞으로도 많은 분의 마음을 울리는 음악을 들려드릴 수 있도록 노력하겠다”라고 소감을 들려줬다.

‘일본 레코드 대상’은 일본작곡가협회에서 주최하는 음악 시상식으로, 1959년부터 시작돼 현지에서 가장 오랜 전통과 권위를 갖는다. 시상식은 다음 달 30일이다.

한편 아일릿은 오는 24일 싱글 1집 ‘NOT CUTE ANYMORE’로 컴백한다. 이들의 신보 발매를 기념하는 팝업은 서울 강남구 케이타운포유 코엑스에서 25일부터 30일까지 진행된다. <끝>

*사진 출처 : 빌리프랩