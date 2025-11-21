조지타운대 경영대학원 공개연설서 리사 쿡 이사 “고평가된 자산 가격 하락 가능성 증가” “금융시스템 회복력 커…2008년 금융 위기 수준까진 안 갈 것”

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 리사 쿡 이사가 고평가된 금융자산의 가격 하락 위험이 증가했다고 경고했다.

로이터 통신은 20일(현지시간) 쿡 이사가 이날 워싱턴D.C 조지타운대 경영대학원에서 진행된 공개 연설에서 “고평가된 자산 가격이 하락할 가능성이 증가했다는 게 현재 내가 가진 인상”이라 말했다고 보도했다.

그는 “그러나 금융시스템의 전반적인 회복력에 비춰볼 때 (2008년 금융위기가 초래한) ‘대침체’(Great Recesstion) 시기에 나타난 것과 같은 약화가 나타날 것으로 보진 않는다”라 덧붙였다. 이는 최근 주식시장에서 인공지능(AI) 붐으로 인해 거품 논란이 지속되는 와중에 나온 경고다.

쿡 이사는 이날 사전에 준비한 연설문에서 경제 전망이나 통화정책 방향에 관해서는 구체적인 언급을 하지 않았다. 다만 최근 부실 경고 우려가 커진 사모대출 시장에 대해 현재 금융 안정성을 해칠 요인으로 보진 않는다면서도 주의를 갖고 살펴봐야 할 필요성은 있다고 지적했다.

한편, 쿡 이사는 지난 8월 트럼프 미국 대통령에 의해 해임된 이후 법원에서 해임의 유효성을 두고 소송을 진행중이다. 트럼프 대통령은 리사 쿡 이사가 주택담보대출 사기를 저질렀다며 해임했지만, 법원은 해임 통보의 효력을 중단하는 명령을 내렸다. 쿡 이사가 연준 이사직을 유지하면서 연방정부와 소송을 벌이는 가운데, 트럼프의 주장과 달리 쿡 이사가 주택담보대출을 받을 때 대출 목적을 사실대로 기입했다는 정황이 드러나기도 했다.