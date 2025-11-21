이 대통령, 이집트서 동포간담회

[헤럴드경제(카이로)=서영상 기자] 이집트 카이로를 공식방문 중인 이재명 대통령은 20일 이집트 동포들을 격려하기 위해 동포간담회를 개최했다.

이집트 동포간담회는 2006년 이후 처음으로 개최되는 것으로, 동포단체 대표, 경제인, 민주평화통일자문회의 자문위원, 국제기구 종사자, 한국·한글학교 관계자, 문화예술인 등 약 150명이 참석했다.

이 대통령은 “오늘 알시시 대통령과의 회담을 통해 여러 방면에서 유사한 양국의 협력을 강화하기 위한 의지를 확인했다”고 말하며, “양국의 협력이 증가함에 따라 이집트 동포 사회의 규모도 비약적으로 성장할 것”이라고 강조했다.

또한 ‘국민주권주의’라는 민주주의적 원리를 일상에 체현해 낸 역동적인 대한민국 국민으로서, 동포들도 양국이 동반 성장하기 위한 협력에 함께 해줄 것을 당부했다.

그러면서 “이집트와 대한민국 간에 직항로가 아직 없어 좀 놀라운 일이었다”면서 “당연히 교정해야 되지 않을까 그렇게 생각이 된다. 그러면 비행기 값도 좀 적게 들겠죠?”라고 분위기를 화기애애하게 이끌었다.

이어 지난 12·3 비상 계엄사태와 관련해서도 언급했다.

이 대통령은 “(이집트 대통령이) 작년에 있었던 계엄 사태도 무혈 혁명을 통해 우리 국민들의 손으로 정상을 회복하는 것들을 보면서 참 대단한 나라다 이런 생각이 들었다”면서 “우리 스스로도 그렇게 여길 만하다”고 추켜세웠다.

앞서 박재원 이집트 한인회장이 동포 대표로서 이 대통령 부부를 환영하며 이집트와 동포사회의 역사를 간략히 소개했다.

박 회장은 “수교 30주년을 맞아 대통령 내외께서 직접 방문해 주시니 감회가 남다르다. 대한민국을 대표한다는 책임감으로 자부심을 가지고 최선을 다해 살아가겠다”고 소감을 밝혔다.

이어 김주완 세계한인경제무역협회 카이로 지회장의 건배 제의 후, ▷권재영 이집트 대박물관 기념품점 총괄책임 ▷유정남 카이로 한국학교 교사 ▷이진영 C&C 코퍼레이션 대표를 비롯한 여러 동포들이 현지에서 경험한 다양한 이야기들을 공유했다.

권재영 이집트 대박물관 기념품점 총괄책임은 이집트에서 대한민국에 대한 인상이 세대와 분야를 막론하고 매우 긍정적이라며 “이집트 일상에서 묵묵히 봉사하는 동포들의 노력을 통해 양국이 문화적으로 더욱 연결되고 지속 가능해지기를 희망한다“고 말했다.

현지에서 여행사를 운영하는 이진협 Art of Travel 지사장은 모국을 행복하고 건강한 사회로 발전시켜 가는 이 대통령의 행보에 대해 감사의 인사를 전했다. 한편, 임한수 前 이집트 태권도 국가대표 코치는 60세가 넘은 태권도 사범들이 한국국제협력단(KOICA)의 해외 파견 사업에 지원할 수 있도록 제도개선을 건의하기도 했다.

동포들의 이야기를 들은 이 대통령은 “대한민국 국민으로서 주권 행사에 장애가 없도록 제도를 보완하고 동포들이 자유롭고 다양하게 활동할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 동포들을 격려했다.

간담회 축하공연에서는 카이로 셀러브레이션 합창단원 소프라노 이한나 씨와, 이집트의 소프라노 달리아 파룩 씨가 콰르텟 블루맨의 반주에 맞춰 ‘나 하나 꽃피어’와 ‘그리운 금강산’을 함께 노래했다.