대변인 브리핑…“러·우 양측과 동등하게 접촉하며 좋은 대화중”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 도널드 트럼프 행정부가 러시아 측과 논의해온 우크라이나 전쟁 종식을 위한 구상을 또 다른 전쟁 당사자인 우크라이나 측과도 논의했으며, 해당 구상이 러시아·우크라이나 양측 모두에 좋은 것이라고 백악관이 20일(현지시간) 밝혔다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “스티브 위트코프 중동특사와 마코 루비오 국무장관이 몇몇 우크라이나 측 인사와 지난 주에 만나 바로 이 계획을 논의했다”고 말했다.

☞ 헤럴드경제신문 국제부가 1분 만에 훑어보는 트럼프 이슈를 매일 배달합니다. URL를 복사해서 주소창에 붙여넣기 한 후 ‘구독’해주세요. https://1day1trump.stibee.com/

앞서 미 인터넷 매체 악시오스는 트럼프 행정부가 그간 러시아 측과 비밀리에 전쟁 종식을 위한 새로운 평화구상을 논의해왔다고 보도한 바 있다.

해당 구상은 ▷우크라이나 평화체제 ▷안전보장 ▷유럽의 안보 ▷미국과 러시아 및 우크라이나 간의 미래 관계 구상 등 4개 범주의 총 28개 항목으로 구성돼 있다.

레빗 대변인은 “위트코프 특사와 루비오 장관은 지난 한달 동안 조용히 구상과 관련해 일해왔다”며 “그들은 지속적인 평화를 위해 양국이 어떤 사항을 수용할 수 있는지를 파악하기 위해 러시아와 우크라이나 양측과 동등하게 접촉해왔다”고 밝혔다.

이어 “해당 구상이 진행 중이고 유동적이어서 세부 사항을 논쟁할 수 없지만, 대통령은 이 계획을 지지한다”며 “러시아, 우크라이나 양측 모두에 좋은 계획이며 양측이 수용할 수 있다고 믿는다”고 강조했다.

레빗 대변인은 “댄 드리스콜 육군 장관이 오늘 (우크라이나 볼로디미르) 젤렌스키 대통령과 만난 것을 알고 있다”고 소개한 뒤 “우리는 그(드리스콜)와 통화했으며 그는 회담 후 매우 낙관적이었다”며 “다시 말하자면 우리는 전쟁 종식을 위해 양측과 좋은 대화를 하고 있다”고 덧붙였다.