주민 보행안전·도시미관 개선 위한 상생형 정비 추진 고산자로 일대 환경개선사업과 연계해 상권 활성화 기반 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 민선 8기 출범 이후 도시미관을 저해하고 보행안전을 위협해온 불법노점 정비를 본격적으로 추진한 결과 전체 281개소 중 154개소(55%)를 철거하며 목표치를 초과 달성했다.

허가 거리가게까지 포함하면 관리대상 578개소 중 268개소를 정비해 총 47%의 정비 실적을 기록했다.

이번 성과는 단순한 철거가 아닌, 주민 안전과 상권 생태계를 함께 고려한 ‘상생형 정비’를 원칙으로 추진된 점에서 의미가 크다. 민선 8기 출범 당시 이필형 구청장이 강조한 “도시는 질서에서 시작된다”는 기조 아래, 청량리역·경동시장 등 핵심 상권을 중심으로 계도–협의–행정집행의 단계적 정비체계를 구축해 주민과 상인이 공존할 수 있는 환경을 조성해왔다.

정비 과정에서는 불법노점으로 인한 보행권 침해, 교통 혼잡, 도시미관 훼손, 화재 위험 등 문제를 집중적으로 해소했다. 2022년 하반기부터 꾸준히 정비를 이어온 결과 민원 건수도 큰 폭으로 감소했다. 특히 생계형 노점은 후순위로 조정하고 복지서비스·공공일자리와 연계해 지속 가능한 생계 기반을 마련했다.

동대문구는 이 같은 정비 성과를 도시환경 개선으로 확장하기 위해 고산자로 일대 환경개선사업을 본격 추진하고 있다. 사업은 약 340m 구간의 노후 가림막을 철거하고 개방형 보행환경으로 재정비하는 것으로, 1단계 구간(제기동우체국~광성상가 5번 입구, 130m)은 올해 6월 말 전면 철거를 완료했다. 주민·상인 의견을 반영해 통행 불편을 최소화하면서 안전하게 작업을 마무리했다.

2단계 구간(경동시장 입구~광성상가 5번 입구, 200m)은 2026년 1월 착공을 목표로 추진 중이며, 2026년 5월경 고산자로가 전면 개방형 거리로 새롭게 조성될 전망이다. 주요 내용은 개방형 캐노피 설치, 통일형 간판 및 거리 아이덴티티 정비, 보행로 재포장, 야간 경관조명 설치 등이다.

사업비는 고산자로 환경개선사업비 15억 원과 서울시 가로환경 분야 업무평가 최우수구 인센티브 4억 9000만 원 등 총 19억 9000만 원의 특별교부금을 확보해 마련했다. 또한 서울시 공공디자인진흥위원회 심의를 통과하며 안전성과 경관 조화를 갖춘 계획이 확정됐다.

이필형 동대문구청장은 “기업형·비생계형 노점은 엄정 대응하고, 생계형 상인은 협의와 상생 방식으로 지원하며 ‘걷고 싶은 거리, 머물고 싶은 도시’를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

동대문구는 남은 불법노점 127개소에 대해 단계적 정비를 이어가고, 고산자로 정비 일정과 연계해 지속적인 의견 수렴과 보완 대책을 마련할 방침이다. 또 정비 이후 상권 활성화를 위한 맞춤형 지원 프로그램도 확대해 주민 편의와 지역경제 회복에 기여할 계획이다.