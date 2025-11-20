인천시, 양해각서 체결 공과대학 학부과정 유치 첨단산업 연구개발 센터 조성

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]미국 퍼듀대학교(Purdue University)가 인천경제자유구역(IFEZ) 송도국제도시에 공과대학 캠퍼스와 첨단산업 연구개발(R&D) 센터 설립을 추진한다.

인천광역시는 20일 제5회 한국형 도심항공교통(K-UAM) 컨펙스와 연계해 열린 IFEZ-퍼듀대 특별세션에서 퍼듀대 확장 캠퍼스 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

양해각서는 ▷퍼듀대학교 공과대학 학부과정 유치 ▷공동 교육과정 및 산학연 협력 프로그램 개발 ▷항공우주·반도체·AI 기반 R&D 센터 설립 ▷교수·연구자 교류 및 글로벌 인재 공동 양성 ▷국제공동연구 및 기업 지원 플랫폼 구축 등을 담고 있다.

특히 인천시는 퍼듀대와의 협력을 통해 인공지능(AI) 기반 항공우주 혁신기술 연구 등을 포괄하는 첨단산업 융합 플랫폼을 구축하고 산업·학계·연구기관이 유기적으로 연계된 실질적인 글로벌 산·학협력 생태계를 조성할 계획이다.

이날 심포지엄에서 체결된 양해각서는 인천시가 글로벌 공학·첨단산업 교육의 중심지로 도약하는 실질적인 출발점이 될 전망이다.

또 이날 퍼듀대학교 디미트리오스 페룰리스(Dimitrios Peroulis) 부총장은 유정복 인천시장에게 ‘첨단산업 연구개발(R&D) 센터 설립의향서(LOI)’도 전달했다.

이는 퍼듀대가 인천에 R&D센터 설립을 추진하겠다는 공식 의지를 명문화한 것으로, 향후 양 기관의 협력을 실질적으로 확장시키는 첫 단계라는 점에서 의미가 크다.

이에 따라 인천은 ‘AI-항공우주-반도체’로 이어지는 3대 첨단산업 생태계를 완성하고 학문·산업·기술이 유기적으로 연결된 글로벌 혁신 허브 모델을 제시하게 된다.

시는 앞으로 퍼듀대와 학부 과정 유치 구체화, 인천 내 교육시설 입지 검토, 인천형 R&D 센터 설립 모델 마련 등을 본격적으로 추진 예정이다.

또 글로벌 반도체·항공우주 산업계와의 연계를 확대해 산·학·연이 결합된 첨단산업 교육 클러스터를 단계적으로 조성해 나갈 계획이다.

디미트리오스 페룰리스 부총장은 “오늘은 인천과 항공우주·반도체·AI 분야에서 세계 최고 수준의 연구 역량을 갖고 있는 퍼듀대의 중대한 협력의 시작”이라고 밝혔다.

유정복 인천시장은 “오늘 협약으로 인천이 ‘글로벌 첨단산업 혁신 허브’로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “인천은 미래 첨단산업을 이끄는 글로벌 혁신 거점으로서 AI와 바이오, 반도체·항공우주까지 아우르는 다층적 혁신 산업 생태계를 발전시켜 나가겠다”고 말했다.