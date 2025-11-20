[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 20일 오전 구청장실에서 진행된 ‘김소연 공식 팬카페 소연성취’ 기부금 전달식을 개최하고 기부자에 감사 인사를 전했다.

가수 김소연은 TV조선 ‘미스트롯3’에 출연하며 이름을 알린 노원구 출신 가수로, 지역과 깊은 인연을 이어오고 있다. 지난 15일에는 노원구 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 사업의 홍보대사로 위촉돼 나눔 활동에 함께하고 있다.

이날 전달식에서 ‘김소연 공식 팬카페 소연성취’는 데뷔 5주년 기념으로 마련한 성금 500만 원을 어려운 이웃을 위해 기부했다.

전달식은 오승록 구청장을 비롯해 가수 김소연, ‘김소연 공식 팬카페 소연성취’ 회원 등 10여 명이 참석한 가운데 기부금 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 노원구청장은 “노원과의 인연을 따뜻한 기부로 실천해 주셔서 감사하다”며 “보내주신 따뜻한 나눔이 지역사회 전반에 확산될 수 있도록 구에서도 적극 지원하겠다”고 말했다.