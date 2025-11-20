지식재산처와 ‘제7회 지식재산 금융포럼’ 금융위 “생산적금융서 IP금융 중요”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 금융위원회는 20일 오후 영등포구 페어몬트 앰배서더 그랜드볼룸에서 지식재산처와 함께 ‘제7회 지식재산(IP) 금융포럼’을 공동으로 열었다고 밝혔다.

‘생산적 금융으로의 전환 : 지식재산(IP)금융의 역할’을 주제로 진행된 포럼에는 목성호 지식재산처 차장, 신진창 금융위원회 사무처장을 비롯해 은행, 투자기관, 보증기관, 발명 등 평가기관과 지식재산 금융에 관심 있는 기업 관계자 등 약 140명이 참석했다.

이번 행사는 최근 AI(인공지능), 양자기술, 바이오 등 첨단기술의 발전이 가속화하면서 첨단기술 기업에 대한 자금 공급이 중요해지는 상황에서 대표적인 생산적 금융인 지식재산 금융 활성화 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 지식재산처와 금융위원회는 그동안 지식재산 금융 확대를 위해 꾸준히 노력해 왔다. 그 결과 한국의 지식재산 금융 규모는 10조원(잔액 기준)을 돌파했다.

박용린 자본시장연구원 부원장은 기조연설에서 ‘생산적 금융의 시대, IP금융의 역할’을 주제로 IP금융의 필요성에 대해 논의했다. 이어 지역 투자 활성화를 위한 ‘지역 거점 공공기관과 협업 IP투자 모델’에 대한 발표와, 기업 공시에 단순 정량정보를 넘어 IP 전략을 포함해야 한다는 ‘기업가치 제고를 위한 한국형 IP공시 활성화 추진 전략’ 등 발표가 진행됐다.

신진창 사무처장은 “한국 경제의 굳어진 저성장과 양극화를 극복하기 위해 금융의 3대 대전환 비전의 한 축으로 생산적 금융 대전환을 추진하고 있다”며 “IP금융 활성화가 생산적금융 대전환을 위한 매우 중요한 과제이므로 관계기관과 함께 IP금융이 중요한 금융시스템으로 자리 잡을 수 있도록 정책적 노력을 지속하겠다”고 말했다.

목성호 지식재산처 차장은 “지식재산 금융은 모두를 성장으로 이끄는 가장 생산적인 금융”이라며 “지식재산이 금융과 결합해 사업으로 이어지는 선순환 구조 확립을 위해 지식재산 금융 확대 및 고도화, 첨단산업과 연계된 지식재산 투자 등을 중점 추진하고 금융권, 평가기관 및 기업과 더욱 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.