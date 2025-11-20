2019년 창업한 에이딘로보틱스 로봇에 ‘감각’ 입히는 유일 부품사 삼성 ‘C랩’ 지원으로 생산비 절감 200억원 투자유치…27년 상장 목표

[헤럴드경제=박지영 기자] “삼성전자 도움을 받아 생산 비용을 절감하고 고객과의 접점을 찾을 수 있었어요. 덕분에 15개국 400여개 기관에 수출하는 성과도 올렸죠”

이윤행 에이딘로보틱스 대표는 20일 서울 서초구 우면동 삼성전자 서울R&D캠퍼스에서 열린 ‘C랩 스타트업 데모데이’에서 기자와 만나 “삼성전자의 스타트업 육성 프로그램 C랩을 통해 성장을 이룰 수 있었다”며 이같이 말했다.

C랩은 삼성전자가 임직원들의 창의적인 아이디어 구현을 지원하기 위해 2012년 만든 사내 벤처 프로그램이다. 2018년부터는 외부 스타트업을 대상으로 하는 ‘C랩 아웃사이드’를 신설했다.

2019년 성균관대 로봇공학연구소의 최혁렬 기계공학과 교수와 박사 10명이 모여 출범한 에이딘로보틱스는 삼성전자의 C랩을 만나 탄력을 받았다.

에이딘로보틱스는 로봇에 촉각을 더하는 힘·토크 센서, 촉각센서 등 차세대 휴머노이드 로봇의 핵심 부품을 선도적으로 공급하고 있다. 국내에 로봇 부품기업은 많았지만 로봇에 감각을 ‘입히는’ 스타트업은 에이딘로보틱스가 유일하다. 전 세계로 눈을 넓혀봐도 경쟁사가 10곳도 안 되는 블루오션이다.

로봇에 감각을 입힌다는 건 활용성이 무궁무진해진다는 것을 의미한다. 로봇의 손가락은 물론 관절, 손목, 발목 등에 활용이 가능하다. 인간만이 할 수 있었던 미세한 공정도 로봇이 할 수 있게 됐다는 의미다.

에이딘로보틱스 관계자는 “중공업에서 표면을 미세하게 다듬는 고도의 정밀도를 필요로 하는 연삭 작업이나 반도체에서 칩 내부의 미세한 오염물을 제거하는 세정 공정에도 사용될 수 있다”고 설명했다.

오작동 비율은 1%로, 99%의 정확도를 가지고 있다. 로봇 분야에서 폭발적인 성장을 하고 있는 중국도 힘·토크 센서를 개발했지만, 온도와 습도가 변하면 힘이라고 오인해 에이딘로보틱스보다 정확도가 떨어진다.

이 대표는 “기술은 있었지만 고객과 접점 찾기가 어려웠다”며 “C랩을 통해 제조 현장에 필요한 센서의 스펙과 수요를 확인할 수 있었고 컨설팅 부문에서 센서 생산체계를 갖추는데 도움을 받을 수 있었다”고 설명했다.

가격 경쟁력도 갖게 됐다. 센서 제조비를 올리는 요인 중 하나는 인건비였다. 사람이 일일이 필름을 붙이는 방식 대신 필름을 없애고 조립하는 방식으로 센서 하나당 약 150만원 선에 공급할 수 있게 됐다. 다른 기업은 센서 하나당 500만~1500만원의 가격대를 형성하고 있는데, 10분의 1도 안 되는 가격으로 공급이 가능해진 것이다.

에이딘로보틱스는 이를 기반으로 15개국 400여개 기관에 수출을 하는 성과도 올렸다. 삼성전자의 자회사인 레인보우로보틱스도 에이딘로보틱스의 힘·토크 센서를 사용하고 있으며, 삼성전자 제조 공정에 들어갈 로봇 부품 공급도 앞두고 있다. 두산로보틱스도 에이딘로보틱스의 센서를 구매했다.

에이딘로보틱스는 시리즈 A에서 50억원 투자, 시리즈 B에서 150억원 투자를 받아 2027년 상장을 목표로 하고 있다. 이를 토대로 경기도 평촌에 위치한 약 500평 공장을 올해 10월 1000평으로 약 2배 확장했다.

이 대표는 “K-휴머노이드 사업단 참여로 협동 로봇, 산업용 로봇을 넘어 휴머노이드 로봇까지 노리고 있다”며 “로봇이 더 똑똑하고 안전하게 작업할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

이날 삼성전자는 ‘C랩과 함께, 한계를 넘어’를 주제로 C랩 아웃사이드에 참여한 35개 스타트업의 성장 사례를 소개했다.

에이딘로보틱스를 비롯해 친환경 정수 플랜트 솔루션 ‘지오그리드’, 로봇 자동설계 AI 솔루션 ‘아이디어오션’, 탄소배출권 인증을 위한 AI 솔루션 ‘땡스카본’, 나노 섬유 기반 복합 신소재 개발 기업 ‘소프엔티’ 등 10개사가 삼성전자와의 협력 성과를 직접 발표했다.

C랩 아웃사이드 7기에 참여한 30개 기업들은 프로그램 기간 218명을 신규 채용해 청년 일자리 창출에 기여했고, 총 345억원의 투자를 유치하며 성장 가능성을 입증했다.

C랩은 현재까지 사내외를 포함해 총 959개 스타트업과 벤처를 발굴·지원해왔으며 내년 중 누적 1000개 돌파를 앞두고 있다.

박승희 삼성전자 사장은 “삼성전자는 스타트업과 함께 미래를 개척하는 동반자로서 역할을 다하겠다”고 말했다.