중국 전체 기업서도 5년 연속 3위 “현지 특화 사회공헌 활동 인정”

[헤럴드경제=양대근 기자] 현대자동차는 중국사회과학원이 발표한 ‘2025 중국 기업사회책임 발전지수 평가’에서 10년 연속 자동차 기업 부문 1위에 선정됐다고 20일 밝혔다.

기업사회책임 발전지수는 중국사회과학원이 기업의 사회적 책임에 대한 관리 현황과 정보 공개 수준을 종합적으로 판단해 매년 순위를 발표하는 지표다. 중국에서 가장 권위 있고 영향력 있는 기업의 사회적 책임(CSR) 평가지표로 여겨진다고 현대차는 설명했다.

현대차는 지난 2016년부터 10년 연속 자동차 기업 1위이자 외자기업 2위에 올랐다. 중국 전체 기업 순위에서는 5년 연속으로 3위를 기록했다.

이번 평가에서 현대차는 중국 내 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 지속적으로 강화하고 중국 사회에 특화된 다양한 사회공헌 활동을 펼친 점을 높이 인정받았다.

현대차는 지난 2021년 현지 여건에 맞는 중국 특화 ESG 평가 표준을 제정한 뒤 현지 여건에 맞춰 세부 요건을 개선해왔다. 올해부터는 중국 내 주요 생산 법인을 대상으로 현장실사를 진행하는 등 ESG 경영 내재화 강화를 지속하고 있다.

현대차는 2008년부터 내몽고 지역 사막화 방지 사업인 ‘현대그린존’ 프로젝트를 펼쳐왔다. 2021년부터는 이를 더욱 강화해 중국 정부가 추진하는 향촌진흥(농업 발전, 농촌 생활 환경 및 농민 삶의 질 개선) 및 쌍탄(2030년 탄소 배출 정점, 2060년 탄소 중립 달성) 목표에 맞춰 초원 복원, 숲 조성 및 친환경 농촌개발사업을 현지 정부와 함께 적극 추진하고 있다.

올해는 퇴화가 심한 약 233만㎡ 면적의 초원을 대상으로 복원사업을 진행했다.

또 현대차는 2020년부터 청년창업지원센터 운영을 통해 현재까지 88개 스타트업의 발굴·육성을 지원하고 있다. 올해는 현지 스타트업의 사업 프로젝트를 현대차의 CSR 사업과 연계해 업그레이드하고, 스타트업 기술·제품에 대한 실증 사업 및 판로 확장 지원 등 다양한 시너지를 창출해 나갈 계획이다.

이외에도 현대차는 2011년부터 낙후지역 96개 초등학교를 지원하는 ‘꿈의 교실’ 후원 사업을 진행하고 있다. 올해는 2019년부터 지원해 온 ‘꿈의 장학금’ 수여 학생이 처음으로 대학에 입학하기도 했다.

현대차는 지난달 중국사회과학원이 발표한 지속가능성 보고서 평가 결과에서도 자동차기업으로는 유일하게 6년 연속으로 최고 등급인 ‘5스타 플러스’ 등급을 받았다.

현대차 관계자는 “앞으로도 진정성 있고 중국 현지에 실질적으로 도움이 되고 기여할 수 있는 활동을 지속 발굴하고 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.