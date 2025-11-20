[헤럴드경제=양대근 기자] 아시아나항공이 금융감독원으로부터 ‘2025년 XBRL(eXtensible Business Reporting Language) 재무공시 우수법인’으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

아시아나항공은 이날 서울 여의도 금융감독원 본원에서 열린 ‘25년도 XBRL 재무공시 우수법인 감사장 수여식’에서 이찬진 금융감독원장 명의 감사장을 받았다.

XBRL이란 복잡한 기업의 재무 정보를 효율적으로 분석·비교할 수 있도록 고안된 재무보고용 국제표준 전산 언어이다. 투자자 측면에서 정보의 비대칭성 개선 및 재무제표 주석 데이터 분석을 통한 재무 건전성 평가의 질적 향상 효과를 기대할 수 있다. 금융감독원은 2023년 사업보고서부터 자산 2조원 이상 상장회사에 재무제표 본문뿐만 아니라 주석까지 XBRL 도입을 의무화 했다.

아시아나항공은 2025년 XBRL 재무공시에 있어 국제표준 데이터 기반 재무공시를 성공적으로 수행하여 국내외 투자자에 대한 정보접근성 제고 및 대한민국 자본시장 국제화 등에 기여한 공이 크다고 평가되었다.

특히, ▲ 최초 도입 이후 ‘24년 1분기 공시부터 외부 용역이 아닌 자체 작성 ▲ 개정된 작성가이드 적극 반영 ▲ 상장협 XBRL 교육 적극 참여 ▲ 실무 작성 과정 중 금감원 담당자와 상시 소통을 통해 문의사항을 해결한 점 등의 공로를 인정 받았다.

이날 감사장 수여식에 참석한 아시아나항공 서상훈 전략기획본부장은 “국제 표준에 맞춰 이해관계자들에게 투명하고 정확한 정보를 제공하고자 노력하고 있다”며 “앞으로도 신속하고 정확한 공시를 통해 투자자와 고객의 신뢰를 더욱 공고히 하는 항공사가 되겠다”고 전했다.

한편, 재무공시 우수법인 선정을 계기로 아시아나항공 회계팀 실무자는 대한민국 XBRL 재무공시 가이드라인 제정 및 관련 제도 개선 등에도 참여할 수 있게 된다.