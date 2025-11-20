이케아코리아, 오는 29일 ‘이케아롯데광주점’ 오픈

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 이케아코리아가 오는 29일 롯데백화점 광주점 9층에 ‘이케아 롯데 광주점’을 오픈한다.

이케아 코리아는 지난 2월부터 8월까지 6개월간 운영한 팝업 스토어에 이어 ‘이케아 롯데 광주점’을 통해 다시 한번 광주 고객들을 만난다.

새롭게 만나는 이케아 롯데 광주점은 기존 대비 2배 넓어진 공간에서 수납, 조명, 어린이 제품 등 400여개의 홈퍼니싱 제품을 선보인다. 특히 즐거운 요리와 식사를 테마로 전개되는 ‘모든 시작은 주방에서’ 캠페인을 바탕으로 주방 및 다이닝 공간을 위한 쇼룸을 선보이는 등 홈퍼니싱 솔루션과 영감을 강화해 특별함을 더한다.

이케아 롯데 광주점에서 만날 수 있는 주요 제품으로는 조리 도구 등 작은 주방 소품을 보관하기에 안성맞춤인 니사포르스(NISSAFORS) 카트, 내용물을 쉽게 확인할 수 있어 음식물 관리가 쉬운 프루타(PRUTA) 식품보관용기, 아이들이 손쉽게 장난감을 정리하며 정리정돈 습관을 기를 수 있는 트로파스트(TROFAST) 수납콤비네이션, 아프리카 사바나에서 영감을 받아 제작된 산들뢰파레(SANDLÖPARE) 컬렉션 등이 있다. 후부드롤(HUVUDROLL) 미트볼 등 이케아 매장 내 ‘스웨디시 푸드 마켓’에서만 만나볼 수 있는 인기 푸드 제품도 판매한다.

무료 멤버십 프로그램 ‘이케아 패밀리’ 멤버를 위한 이케아 롯데 광주점 한정 혜택도 마련했다. 오는 29일부터 가구 포함 홈퍼니싱 제품 20만원 이상 구매 멤버에게는 무료 배송비 혜택을 선착순으로 제공한다. 또한 매장 및 공식 온라인 몰 구매와 동일하게 결제액의 2%를 ‘이케아 패밀리 헤이(Hej) 포인트’로 적립해 준다.

이케아 패밀리 신규 가입 고객 대상 스페셜 굿즈 증정, 이케아 소프트토이와의 포토 타임, 10만원 이상 구매 고객 대상 럭키드로우, 2만 5000원 이상 구매 고객 대상 스페셜 쿠폰 제공, 크리스마스 선물 포장 워크숍 등 다양한 오픈 기념 이벤트도 진행된다. 자세한 사항은 이케아 공식 온라인 몰 내 이케아 롯데 광주점 페이지에서 확인할 수 있다.

이케아 코리아 관계자는 “다시 한번 광주 고객들에게 선보이는 ‘이케아 롯데 광주점’에서 많은 사람들이 가까이에서 편리하게 이케아 홈퍼니싱을 만날 수 있기를 바란다”며 “이케아는 앞으로도 많은 사람들이 개성 가득한 나를 닮은 집을 만들어 나갈 수 있도록 다양한 고객 접점을 통해 즐거운 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.