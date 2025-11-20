‘무신사 스탠다드 익스프레스’ 겨울 신상 확대

[헤럴드경제=신현주 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 무신사 스탠다드와 함께 겨울 시즌 의류 라인업을 확대한다.

이번에 선보이는 상품은 무신사 스탠다드 ‘힛탠다드’ 맨즈 크루 넥 티셔츠 이너웨어 1종(블랙), 무신사 스탠다드 크루 넥 긴팔 티셔츠 2종(화이트, 블랙) 등이다.

‘힛탠다드’ 이너웨어(1만3900원)는 보온성을 강화한 기능성 원사를 사용했다. 몸에 자연스럽게 밀착되는 실루엣과 9부 소매 디자인으로 아우터 안에 착용해도 밖으로 드러나지 않는다. ‘무신사 스탠다드 크루넥 긴팔(1만9900원)’은 16수 코마사 면 100% 소재를 사용했다. 넥라인과 소매에는 스판 원단을 적용해 활동성과 내구성을 높였다.

상품 패키지에는 무신사 온라인 스토어 및 무신사 스탠다드에서 사용할 수 있는 ‘최대 90% 할인 랜덤 쿠폰(최대 4만 원)’이 동봉된다.

한편 GS25는 현재 전국 5000여 매장에서 ‘무신사 스탠다드 익스프레스’를 운영하고 있다. 무신사 상품의 최근(11월 12일~18일) 매출은 출시 초기(3월 5일~11일) 대비 181.2% 증가했다. 특히 무신사 스탠다드 익스프레스를 론칭한 3월부터 11월까지 의류·양말·속옷 카테고리 매출은 전년 대비 각각 133.4%, 15.8%, 23.2% 신장했다.

고웅 GS리테일 라이프리빙팀 MD는 “무신사 스탠다드 익스프레스는 품질이 우수하면서도 편의점에서 빠르고 간편하게 의류 관련 상품을 구매하려는 니즈를 반영한 모델”이라며 “겨울철 필수 아이템을 중심으로 상품력을 강화해 고객에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 말했다.