‘AI 자율주행’ 혁신 과제 수행 2028년 엔드투엔드 AI 자율주행 제품 상용화 목표 윤팔주 사장 “글로벌 3대 미래차 강국 도약 일조”

[헤럴드경제=서재근 기자] HL그룹 자율주행 솔루션 전문 기업 HL클레무브가 ‘AI 미래차 얼라이언스’ 앵커기업(특정 산업이나 지역에서 중심적 역할을 하는 기업)으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

AI(인공지능) 미래차 얼라이언스는 산업통상부 주관, 앵커기업과 한국산업기술기획평가원(KEIT), 한국자율주행산업협회(KAAMI), 대학교, 연구소 등이 참여하는 범국가적 협력체다.

HL클레무브는 총 3대 핵심 분야 가운데 ‘AI 자율주행’ 혁신 과제를 수행하고, ADV(AI가 인식, 판단, 제어 등 운전 전 과정을 통합적으로 제어하는 차량), SDV(소프트웨어로 하드웨어를 제어하고 관리하는 차)를 담당하는 현대자동차를 비롯해 현대모비스∙LG전자와 협력한다.

HL클레무브의 목표는 ‘첨단 자율주행 솔루션 통합’이다. 인지, 판단, 제어라는 자율주행 3대 요소에 인공지능(AI)을 접목해 오는 2028년까지 ‘AI 자율주행’ 제품을 상용화하겠다는 구상이다.

HL클레무브 관계자는 “자율주행 기술에 대한 뉴 패러다임을 확보하는 것이 ‘AI 미래차 얼라이언스’를 향한 HL클레무브의 역할이자 비전”이라고 말했다.

윤팔주 HL클레무브 대표는 “앵커 기업의 역할은 상상을 현실화시키는 것”이라며 “대한민국이 글로벌 3대 미래차 강국으로 도약하는 데 일조하겠다”라고 소감을 밝혔다.