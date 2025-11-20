23일까지… ‘앱쁠딜’서 겨울 특가 판매도

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데온이 오는 23일까지 겨울 기획전 ‘갓생쇼핑’을 진행한다고 20일 밝혔다. 추운 계절 필요한 실속형 아이템을 합리적인 가격에 선보일 계획이다.

이번 기획전은 보온용품, 겨울 간식, 난방기구, 방한용품 등 겨울 필수 상품군을 중심으로 구성됐다. 아망떼, 마이핫, 티니핑, 삼립식품, 오리온 등이 참여한다.

침구 브랜드 ‘헬렌스타인’은 국내에서 생산된 폴란스 구스, 프렌치 양모 등의 프리미엄 호텔 침구 라인업을 선보인다. 경동나비엔은 전기매트, 온수매트, 카본매트, 보일러 등 겨울철 필수 상품을 준비했다.

롯데온 앱에서만 선보이는 특별한 제품 ‘앱쁠딜’에서는 겨울 특가를 만날 수 있다. 크리스마스 어린이 선물 어드벤트 캘린더는 최대 66%, 겨울철에 간편하게 먹기 좋은 본죽 5팩은 최대 62% 할인한다.

남지형 롯데온 마케팅운영팀장은 “갓생쇼핑을 통해 따뜻한 겨울을 준비하고, 알뜰한 혜택까지 누릴 수 있길 바란다”고 말했다.