제주 영어교육도시는 국제적인 교육 환경과 쾌적한 자연 조건으로 많은 이들의 드림 라이프를 선사하는 곳이다. 하지만 이곳에서는 하이엔드급 대형 평형 임대 아파트 공급이 전무하다는 아쉬움이 존재해왔다. 이러한 갈증을 해소하며 등장한 ‘아주 더 하이클래스’는 거의 유일무이한 선택지로 떠오르고 있으며, 단순한 임대 아파트를 넘어 명품 분양 아파트에 견줄 만한 품격과 차별화된 가치를 선보여 시장의 이목을 집중시키고 있다.“

‘아주 더 하이클래스’는 제주 서귀포시 영어교육도시 인근에 조성되는 전용면적 99㎡부터 239㎡까지의 중대형 평형 위주, 총 167가구 규모의 하이엔드 민간임대주택 단지다. 펜트하우스, 메조넷(복층 타입), 애틱(다락 타입) 등 다채로운 특화 설계를 적용하여 입주민의 라이프스타일에 따라 선택의 폭을 넓혔으며, 일반적인 임대 주택에서는 찾아보기 힘든 희소성 높은 대형 평형대 위주로 구성되어 그 가치를 더한다.

이 단지는 영어교육도시 인근에 하이엔드급 대형 평형 임대 아파트가 없었던 시장의 니즈를 정확히 파고들며, 독점적인 위상을 확립하고 있다. 고급스러운 외관 디자인과 더불어, 각 세대별로 특화된 공간 구성은 입주민들에게 ‘우리 집’만의 특별한 경험을 제공하며, 진정한 의미의 프리미엄 주거 공간을 완성할 예정이다.

‘아주 더 하이클래스’는 단순히 ‘임대’라는 개념을 넘어 ‘분양 아파트’와 어깨를 나란히 하거나, 그 이상을 뛰어넘는 가치를 제공한다. 단지 전체 동 외벽에는 최고급 석재 마감을 아낌없이 적용하여 품격을 높였으며, 디자인과 기능성을 동시에 만족시키는 섬세한 인테리어가 돋보인다.

특히, 제주 지역의 특성상 습기에 대한 우려가 크다는 점을 고려해 첨단 설계 공법을 도입했으며, ‘습기 없는 단지’ 조성을 목표로 한다. 이를 통해 1년 365일 쾌적하고 건강한 주거 환경을 제공하여 입주민의 삶의 질을 한층 끌어올린다.

또 제주 지역에서는 보기 드물게 단지 전체 동이 지하 주차장과 직접 연결되는 혁신적인 설계로 입주민의 안전성과 편의성을 한층 높였다. 모든 세대가 지하 연결 통로를 통해 안전하게 이동할 수 있는 안심 주거 동선을 확보했으며, 세대당 1.9대의 넉넉한 주차 공간과 더불어 일부 지상 주차 공간까지 효율적으로 마련하여 입주민의 다양한 니즈를 충족시킬 예정이다.

이에 더해 ‘아주 더 하이클래스’에는 차별화된 하이엔드 솔루션으로 손꼽히는 ‘산소방’이 조성된다. 깨끗하고 높은 농도의 산소를 공급하는 산소방은 단순히 쾌적한 공기를 넘어, 뇌 활동을 활성화하고 스트레스를 완화하여 학업에 집중해야 하는 자녀들의 학습 능률을 비약적으로 끌어올리는 데 최적의 환경을 제공할 예정이다.

입주민의 만족도를 극대화하기 위한 다양한 무상 옵션도 눈길을 끈다. 쾌적한 주거 환경을 위한 제습기와 산소발생기는 물론, 기본 인테리어를 완성하는 데 큰 역할을 하는 LG 인덕션, LG 식기세척기, LG 광파오븐 등 프리미엄 주방 가전이 포함된다. 또한 전 세대에 발코니 확장비까지 무상으로 제공돼 입주 초반 부담을 크게 덜어준다.

이처럼 입주민은 추가 비용 부담 없이도 다양한 고급 무상 옵션들을 누리며, 입주와 동시에 편안함과 품격을 모두 갖춘 하이엔드 라이프스타일을 경험할 수 있을 것으로 보인다.

분양 관계자는 “그동안 영어교육도시 인근에서는 찾아볼 수 없었던 하이엔드급 대형 평형 임대 아파트로서 독보적인 입지를 구축하고 있다”라며 “명품 분양 아파트와 견주어도 손색없는 고급 자재와 첨단 설계, 그리고 입주민을 위한 아낌없는 무상 옵션 제공으로 최고의 주거 만족도를 선사할 것”이라고 전했다.

‘아주 더 하이클래스’는 지하 1층~지상 최고 4층, 17개 동, 전용면적 99~239㎡ 총 167가구 규모로 조성되며 내년 상반기 입주를 앞두고 있다. 모델하우스는 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 위치해 있다.