[헤럴드경제=최원혁 기자] 배드민턴 여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영이 근황을 전했다.

지난 19일 방송한 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서는 안세영 선수가 출연해 유재석, 조세호와 이야기를 나눴다.

유재석은 “3년 전에 출연하셨을 때는 세계 랭킹 2위였다. 현재는 세계 랭킹 1위”라며 안세영을 소개했다.

안세영은 진행 중인 월드 투어를 포함해 올해 진행한 13개 국제 대회 중 9번을 우승했다. 이에 유재석은 “승률이 94% 정도 되면 이기는 이유보다, 왜 지는지 궁금해지는 정도가 된다”고 말해 웃음을 자아냈다.

안세영은 “세계 랭킹 1위라는 위치에서 어느 정도 퍼포먼스를 더 보여줄지 설레고 기대감이 큰 것 같다”고 전했다.

가장 즐거울 때를 묻자 안세영은 “우승할 때다. 힘든 훈련을 이겨내고 제가 좋아하는 일을 하면서 이런 결과를 가져올 수 있다는 게 저의 가장 큰 행복”이라고 답했다.

이번 시즌 누적 상금 10억원을 돌파한 안세영은 “밥 먹을 때 언니들이 ‘돈 잘 버니까 쏴라’ 하면 흔쾌히 쏜다”며 “은사님들께 선물도 많이 하고 후배들한테 간식도 많이 산다”고 밝혔다.

유재석이 “본인한테는 뭘 안 썼냐”고 묻자 안세영은 “뭘 사고 싶다거나 이런 건 많이 없었다. 최근에 지갑을 한번 바꿨다”고 답했다.

그러면서 “동생 꾸미는 맛이 있어서 머리부터 발끝까지 다 꾸며줬다. 남한테 선물했을 때 더 기쁨을 느끼는 것 같다”고 덧붙였다.

인간관계에서 오는 고충도 언급됐다. 안세영은 “스트레스 받는 부분이 있긴 하다. 인간관계에서 스트레스 많이 받는 편이다”며 “제가 아무래도 단식 선수라서 혼자 하는 거에 익숙하다. 다른 사람들한테 말 한 번 붙이기고 조심스럽고 이분의 시간을 뺏는 건 아닌가라는 생각이 많이 들어서 사람을 대하는 게 어렵더라”고 고백했다. 그러면서 “잘하는 게 배드민턴밖에 없다”고 덧붙였다.

안세영은 “경기 때 멋있게 하려고 자신 있게 보여주려고 하는데 막상 일상으로 돌아오면 아무것도 못하는 사람이 돼버리는 거 같다. 다른 사람들이 제 이야기를 궁금해하지 않을 거 같고 저 혼자 포기하는 게 나을 거 같다”고 토로했다.