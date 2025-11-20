상장 이후 11개월 만

[헤럴드경제=유동현 기자] 삼성자산운용은 KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장지수펀드(ETF)가 올 들어 누적 개인순매수 1조656억원을 기록했다고 20일 밝혔다.

연초 이후 수익률은 57.9%로 국내 상장된 전체 커버드콜 ETF 49개 가운데 1위를 차지했다.

이 상품은 코스피200 지수를 기초자산으로 삼아, 주 단위 콜옵션 매도를 통해 연간 약 15% 수준의 옵션프리미엄 수익을 추구한다. 여기에 코스피200 종목 투자를 통해 받을 수 있는 약 2% 수준 배당수익률을 더해 연 17% 수준의 분배금을 지급한다. 이를 12개월로 나눠 월평균 약 1.42%의 분배금을 지급하고 있다.

일반계좌에서 투자할 때 옵션 프리미엄 수익은 비과세 대상이며 금융소득종합과세에도 포함되지 않는다. 따라서 매월 일정 수준 이상의 현금흐름을 필요로 하는 고액투자자 중심으로 높은 관심이 이어졌다. 다만 연 2% 수준의 배당금 수익에 대해서는 배당소득세가 발생한다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 “최근 코스피 4천 돌파 이후 시장이 주춤하자 개인 투자자들이 KODEX 200타겟위클리커버드콜과 같이 안정적인 월분배 수익을 누리면서 시장 상승 시에도 참여할 수 있는 전략적인 상품에 투자하고 있다”며 “KODEX 200타겟위클리커버드콜을 통해 옵션 프리미엄 수익 비과세, 시장 상승참여, 월분배 전략을 하나의 ETF로 운용 가능하다”고 했다.