[헤럴드경제=채상우 기자] 실제 바나나를 전시한 작품으로 유명한 작가 카텔란이 만든 ‘황금변기’가 경매에서 170억 원이 넘는 금액에 낙찰됐다.

18일(현지시간) 뉴욕포스트 등 현지 언론에 따르면, 이날 글로벌 미술품 경매사 소더비의 경매에 이탈리아 예술가 마우리치오 카텔란의 예술품인 ‘아메리카’가 등장했다.

아메리카는 18k 금 223파운드(약 101.2kg)로 만든 변기다. 금값만 146억원에 달한다. 최초 입찰가는 천만 달러(약 146억 원)로 책정됐으나, 실제 경매에서는 1210만 달러(약 177억 원)에 낙찰됐다.

카텔란은 해당 작품이 “미국의 과도한 부를 풍자하기 위한 것”이라며 “최고의 예술적 가치와 기본적인 기능 사이의 연결고리를 보여주기 위해, 고귀하지 않지만 가장 필요한 공간(변기)에 값비싼 것(금)을 배치하고 싶었다”고 설명했다.

이 작품은 2016년 단 두 점만 제작됐으며, 그 중 하나는 공개 후 도난 당해 현재까지 회수되지 못했다.

한편, 카텔란은 지난 2023년 리움미술관에서 열린 개인전에서 벽에 바나나를 붙이는 작품 ‘코미디언(Comedian)’으로 국내에서도 큰 화제가 됐다.

이 작품은 지난해 경매에서 620만 달러(약 90억 원)에 낙찰돼 다시 한번 주목을 받기도 했다.