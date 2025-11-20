[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 한국공항공사와 공동으로 20일과 21일 이틀간 시청 1층 로비에서 ‘2025 항공여행마켓 인(in) 글로벌 허브도시 부산’을 개최한다고 밝혔다.

이 행사는 시민들에게 할인된 항공권·여행상품 구매 기회를 제공함으로써 지속적인 김해공항 활성화와 함께 코로나 이전 국제선 여객 1000만명의 완전 회복을 도모하기 위해 2020년부터 해 온 행사로 올해 6회째를 맞는다.

이번 행사에서는 방문객을 대상으로 부산발 항공권과 여행상품 할인판매, 참여 업체별 홍보 이벤트 등이 진행된다. 지역거점항공사인 에어부산을 비롯해, 이스타항공, 티웨이항공, 베트남항공, 비엣젯항공, 에바항공과 올해 부산발 최장거리 장거리 노선 ‘부산~타슈켄트 노선’을 운항 중인 카놋샤트항공 등 7개 항공사와 하나투어, 모두투어, 노란풍선 등 여행사 3개 사가 참여한다.

참여업체들은 ▷국내·국제선 특가 항공권 ▷패키지여행 할인상품 ▷브랜드 홍보 이벤트 ▷항공사 상품 판매 등 다양한 프로그램을 선보인다. 아울러 항공사들은 이번 행사에서 중·장거리 노선 홍보, 신규취항 예정 노선 소개 등 김해공항 국제선 활성화와 연계된 브랜드 마케팅을 강화한다는 계획이다.